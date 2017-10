Curentul nu ne îmbolnăveşte

Curentul nu ne îmbolnăvește

„Vai, este curent!”. „Închideți repede geamul că ne trage curentul!”. De astfel de lamentări avem parte aproape în fiecare zi a vieții noastre. Unele le facem și noi, voluntar sau involuntar. Pe multe persoane, mai ales în vârstă, cea mai ușoară adiere de vânt reprezintă o sursă mare de stres: „Ne trage curentul!”. Teama principală este că el, curentul ne poate îmbolnăvi. Însă ea aparține mai degrabă „medicinii” băbești decât celei științifice. În fapt, medicii susțin că nu curentul este cel care ne îmbolnăvește și nici nu este responsabil de toate durerile noastre. Curentul sau adierea aceea ușoară de vânt sunt inofensive atâta vreme cât organismul nostru nu are vreo suferință ascunsă, nedepistată. Dacă ne doare maxilarul sau o parte a capului, o ureche, mai degrabă ar trebui să consultăm un medic stomatolog sau un oftalmolog, decât să dăm repede vina pe curent. O carie dentară, o otită veche și netratată corespunzător, orice altceva poate fi un motiv de suferință, care, în cel mai rău caz, poate fi declanșată sau agravată de curent. „Mașinăria“ începe să dea rateuri Cu siguranță am auzit cu toții cel puțin o dată avertizările mamei sau ale bunicii: dacă ieși cu părul ud afară faci meningită, dacă stai desculț pe gresie răcești la rinichi, dacă te rezemi de un zid rece faci pneumonie, etc… Haideți să fim serioși! De câte ori s-a întâmplat așa? Probabil niciodată. „Mitul” îmbolnăvirii sub influența curentului de aer este combătut de mulți medici. Ei spun că, în cazul unei persoane adulte sănătoase sau chiar copil, curentul nu reprezintă niciun pericol. Însă persoanele mai vârstă, care se știu cu anumite suferințe, sau chiar și mai tinere, care au starea de sănătate alterată deja, fără să bănuiască acest lucru, pot avea unele neplăceri din cauza curentului. Cei care au probleme cu curenții de aer au deja imunitatea și multe alte procese date peste cap. Curentul de aer nu scade imunitatea, însă reactivitatea la curenții de aer este doar un semnal că „mașinăria” cam dă rateuri. Viruși pentru viroze, bacterii pentru infecții Însă virozele respiratorii (precum gripa) sunt provocate de viruși, iar infecțiile de către bacterii, nicidecum de curent. Dacă este să ne ghidăm după principiul că temperatura corpului ușor crescută (febra) este importantă pentru a crește capacitatea organismului de a lupta împotriva virușilor și bacteriilor, atunci este valabilă concepția că o temperatură mai scăzută, probabil provocată de curenții de aer sau chiar frig, poate favoriza sau agrava unele boli. Cu toate acestea, niciun om de știință nu a putut să demonstreze, până în prezent, că din cauza curentului căpătăm o anumită boală. Însă, cel mai bine ar fi să vă încredeți în propriile instincte și să vă menajați sănătatea așa cum considerați dumneavoastră mai bine.