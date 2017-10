Cure cu păpădie primăvara

Ştire online publicată Vineri, 11 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În popor se spune că plantele cu flori galbene fac bine la ficat și la bilă. Printre aceste plante se numără păpădia. Aceasta stimulează buna funcționare a ficatului și a bilei. În același timp, păpădia este sursă bună de fier, cupru, potasiu, calciu, vitaminele A, B și C și fibre alimentare, care stimulează procesele naturale de detoxifiere a organismului. În acest scop, specialiștii recomandă curele cu păpădie sub formă de salată, suc, infuzie sau macerat la rece. Sucul se pregătește din frunze și rădăcini tăiate mărunt. Acestea se pun în mixer cu un pahar de apă. Din acest suc se beau unul-două pahare zilnic. Sucul are efect puternic tonifiant, curăță bila și stimulează diureza. Efecte similare are maceratul la rece din rădăcinile plantei. Pentru aceasta, o linguriță de plantă se pune în 250 ml apă rece, se lasă la macerat 12 ore și se bea dimineața, cu 30 de minute înainte de micul dejun.