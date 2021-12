Curcuma și uleiul de ricin ajută la tratarea furunculelor

Furunculele sunt niște umflături roşii care se formează sub piele, acestea fiind, de cele mai multe ori, rezultatul acţiunii bacteriei Staphylococcus aureus. Cu toate acestea, ocazional, alte bacterii şi ciuperci proliferează sub suprafaţa pielii pentru a le produce. Din păcate, această problemă poate apărea la baza foliculilor de păr de pe orice parte a corpului. Cu toate acestea, furunculele sunt mai frecvente pe faţă, gât şi fese. Deşi tind să dispară singure în câteva zile, cel mai bine este să accelerați vindecarea prin aplicarea anumitor remedii naturale. De ce? Pentru că apariţia furunculelor poate implica o senzaţie de mâncărime sau durere inconfortabilă. De fapt, atunci când acumulează puroi în interiorul lor, durerea se înrăutăţeşte şi poate duce chiar la simptome precum febra. Din fericire, puteţi preveni aceste neplăceri prin utilizarea unei varietăţi de ingrediente naturale. De exemplu, curcuma este utilizată în multe tratamente topice datorită proprietăţilor sale puternice antibacteriene şi antiinflamatoare. În plus, aceasta contribuie la reducerea riscului de infecţii ale pielii şi, în acelaşi timp, ajută la tratarea furunculelor şi a coşurilor. Apoi, uleiul de ricin conţine o substanţă numită acid ricinoleic, care se remarcă prin capacitatea sa antiinflamatoare, iar chimenul negru are componente antimicrobiene şi antiseptice care ajută la tratarea unei varietăţi de probleme care afectează sănătatea pielii.