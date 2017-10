Cura de pepene verde ne menţine sănătoşi şi în formă

Cura de pepene verde ne menține sănătoși și în formă

Unul dintre cele mai revigorante fructe ale verii, pepenele verde ajută și la menținerea greutății corporale și este numai bun pentru cei care își doresc o piele strălucitoare și un abdomen plat și ferm. O dietă de pepene verde te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus dacă îl mănânci în locul alimentelor care conțin cantități semnificativ mai mari de apă și calorii. Și cei de la Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța ne recomandă să mâncăm pepene verde, pentru a face față mai ușor căldurii, dar și pentru a ne curăța corpul de toxine. „Prin conținutul ridicat de apă, are proprietăți diuretice. Se recomandă în litiaze renale și ale vezicii urinare și în gută. În medicina tradițională, semințele de pepene verde și de pepene galben sunt bune în litiaza renală și biliară, indicație terapeutică ce pare a fi explicată prin existența în semințe a unei enzime cu acțiune litotritică”, ne-a explicat dr. Loti Popescu, din cadrul DJSP Constanța. Medicul spune că pepenele verde conține peste 95% apă, 0,3% protide, 1% acizi organici, 3 - 5% hidrați de carbon, 60 mg % potasiu, cantități foarte mici de sodiu, 4 mg % calciu, 5 mg % fosfor, 0,2 mg % fier, vitamina A, câte 0,02 mg % din vitaminele B1 și B2, 0,1 mg % niacină și aproximativ 3 mg % de vitamina C. Mai mult, pepenele verde nu are mai mult de 12 calorii la o sută de grame de miez. Dieta cu pepene verde este indicată persoanelor cu psoriazis, artrită, atero-scleroză, gută, osteoporoză, boli hepatice și obezitate. În schimb, acest fruct nu ar trebui mâncat în exces de persoanele care suferă de diabet zaharat, pietre la rinichi, anomalii genetice ale sistemului urogenital, gastrită cronică sau boli ale pancreasului.