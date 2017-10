Cura cu seminţe de in energizează organismul

Mai multe ştiri online: semințe in

Cura cu semințe de in energizează organismul

Oboseala și stresul cotidian pot face ravagii în organismul nostru. Ne simțim slăbiți, lipsiți de energie, fără poftă de viață. Somnul nu mai este unul odihnitor, fapt pentru care, de cele mai multe ori ne trezim și cu dureri de cap îngrozitoare. Ce este de făcut? În primul rând schimbarea stilului de viață, ar spune mulți. Însă și dieta este un factor care nu trebuie neglijat. Mai mult, studiile arată că natura oferă o multitudine de posibilități care să ne aducă echilibru și sănătate. În acest sens, un exemplu ar fi cura cu semințe de in, care aduce o serie de efecte neașteptate pentru un organism dezechilibrat. Alungă oboseala, reglează tranzitul intestinal datorită conținutului ridicat de fibre, are efect de scădere a trigliceridelor și a tensiunii arteriale, și în plus au un rol deosebit în arderea grăsimilor.