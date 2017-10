Cum vă puteţi pierde vederea din cauza diabetului

Cum vă puteți pierde vederea din cauza diabetului

Dacă aveți diabet, probabil știți că organismul dumneavoastră nu poate folosi sau stoca corect zahărul. Când cantitatea de zahăr din sânge, adică glicemia, este prea mare, aceasta poate afecta vasele de sânge din întregul corp, inclusiv cele din ochi. În consecință se poate produce retinopatia diabetică. Diabetul zaharat are o frecvență ridicată, interesând toate categoriile de populație. Se apreciază că aproximativ 1,5 - 2 la sută din populația globului suferă de diabet zaharat. Prin complicațiile sale funcționale care interesează vasele sanguine, retina, rinichiul, cordul, nervii, diabetul zaharat constituie o gravă problemă socială contemporană. Factorii genetici, hipertensiunea, obezitatea, sarcina sunt considerați factori de risc în apariția complicațiilor diabetului zaharat.„Retinopatia diabetică este manifestarea oculară a unei boli generale, diabetul zaharat. Ea este una din principalele cauze de orbire la indivizii între 20 și 65 ani, fiind un factor nelipsit ce însoțește boala generală. Astfel, dintre pacienții diagnosticați cu diabet zaharat până la vârsta de 30 ani, 50 la sută fac retinopatie diabetică în 10 ani, iar în 30 ani, 90 la sută dintre pacienți au manifestări oculare. Se impune deci descoperirea și tratarea precoce a diabetului, cât și a retinopatiei diabetice”, explică dr. Farah Constantin, medic primar oftalmolog, șef de lucrări universitar și doctor în științe mediale.Retinopatia diabetică continuă să fie principala cauză de orbire în rândul populației de vârstă activă din țările civilizate. Retinopatia diabetică se poate manifesta prin tulburări de vedere ce pot evolua chiar până la orbire, fiind o boală ce progresează în timp. „În fazele incipiente, vasele de sânge mici de la nivelul retinei se subțiază. În timp, vasele de sânge dezvoltă mici anevrisme, care se pot rupe și pot determina acumulări de sânge în corpul vitros. Pe măsură ce boala progresează se vor forma noi vase de sânge la nivelul retinei. Acest lucru poartă numele de retinopatie proliferativă. Aceste vase de sânge nou formate se rup și sângerează cu ușurință în interiorul ochiului producând alterări ale vederii. Aceste rupturi și sângerări pot determina formarea de cicatrici care vor duce la retracția retinei și în cele din urmă la dezlipirea retinei de peretele posterior al globului ocular”, ne spune medicul specialist.Care sunt primele semneToate persoanele care au diabet prezintă riscul de a face retinopatie diabetică, dar nu toate o fac. În fazele incipiente, s-ar putea să nu sesizați nicio schimbare în vederea dumneavoastră, dar mai târziu da. Retinopatia diabetică debutează ca o boală de gravitate medie. În stadiile inițiale ale bolii, vasele de sânge mici de la nivelul retinei se subțiază și dezvoltă microanevrisme. Microanevrismele sunt primele semne ale retinopatiei și apar la câțiva ani după instalarea diabetului. Acestea se pot rupe și pot produce mici sângerări la nivelul retinei, dar în mod obișnuit nu produc simptome și nu afectează vederea. „Pe măsură ce retinopatia progresează, hemoragia și pierderea de proteine de la nivelul vaselor de sânge lezate cauzează edem al retinei. Acest lucru determină tulburări de vedere medii sau severe, în funcție de porțiunea de retină afectată. În cazul în care partea centrală a retinei (macula) este afectată, tulburările de vedere sunt severe. Edemul macular, ce rezultă din acumularea de lichid, este cea mai gravă complicație a retinopatiei”, este de părere dr. Farah Constantin.Mergeți de urgență la oftalmologLa unii pacienți cu diabet, retinopatia progresează pe o perioadă de câțiva ani. În acest caz, reducerea fluxului sanguin la nivelul retinei stimulează creșterea de noi vase de sânge (proliferare), vase care sunt fragile. Pe măsură ce acestea se înmulțesc, pot să apară una sau mai multe complicații ce duc în final la pierderea vederii. Un semn al retinopatiei diabetice poate fi apariția unor puncte negre care plutesc în câmpul vizual. Uneori, dificultatea de a citi sau de a face un lucru de aproape poate indica faptul că se colectează un lichid în maculă, cea mai sensibilă porțiune a retinei. „Acest fenomen se numește edem macular. Un alt semn este vederea dublă, care apare atunci când sunt afectați nervii care controlează mușchii ochiului. Dacă aveți oricare dintre aceste semne, mergeți de urgență la un oftalmolog. Simptomele apar precoce în această boală, dar nu sunt observate decât atunci când s-au produs distrucții masive și s-au dezvoltat complicațiile. Examinarea periodică identifică retinopatia diabetică precoce în evoluție și poate preveni dezlipirea de retină. Simptomele retinopatiei diabetice includ: vedere încețoșată sau distorsionată sau dificultăți de citire; puncte luminoase sau întunecate în câmpul vizual; pierdere a vederii parțială sau totală; senzația de vedere ca printr-un văl”, explică medicul specialist.Acuitatea vizuală este alterată variabil în funcție de afectarea maculară. „Acuitatea vizuală scade când în regiunea maculară se instalează edemul sau apar exudate, hemoragii, decolări maculare prin tracțiune, neovascularizația foveolară. În lipsa tratamentului adecvat diabetul duce la cecitate. Sensibilitatea la contrast obține rezultate mai exacte privind funcția vizuală având valori patologice chiar și în stadiul în care acuitatea vizuală este bună și nu există modificări oftalmoscopice. Adaptarea la obscuritate se deteriorează paralel cu starea retinei. Vederea cromatică este perturbată precoce, chiar înainte de apariția retinopatiei în 40 - 50 la sută din cazuri, iar în cursul retinopatiei la 80 la sută din cazuri. Discromatopsia în ax albastru-galben se datorează unei depresii selective a sensibilității spectrale la lumina albastră. În diabet este afectată sensibilitatea conurilor ce percep culoarea albastră, fără afectarea celor ce percep roșul sau verdele. Primul semn oftalmoscopic este microanverismul, iar primele imagini angiofluorografice sunt mici zone de nonperfuzie cu dilatații capilare”, mai spune medicul.Retinopatia diabetică progresează pe de o parte prin hiperpermeabilitatea capilară, pe de altă parte prin obliterările capilare și ischemie. Agravarea ischemiei provoacă apariția neovaselor, care marchează intrarea în faza proliferativă a bolii, cu complicațiile ei. Diagnosticul retinopatiei diabetice se pune pe examenul de fund de ochi (FO) și pe angiografia fluoresceinică (AFG).Cum puteți reduce riscul de aparițieMențineți nivelul glicemiei sub control și efectuați regulat vizitele la medicul diabetolog. Controlați factorii de risc, cum ar fi tensiunea arterială crescută, nivelul de colesterol din sânge și fumatul. Urmați o dietă sănătoasă. Faceți regulat mișcare. Efectuați controlul oftalmologic cel puțin o dată pe an.