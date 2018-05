Cum vă puteţi întări organismul. Ce trebuie să mâncaţi

Cum vă puteți întări organismul. Ce trebuie să mâncați

Se știe că pentru ca bolile să nu ne atace organismul, corpul omenesc trebuie să aibă o „linie de apărare” bună. Altfel spus, sistemul imunitar de apărare a organismului are nevoie de o nutriție bună.Potrivit dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății, există, totuși, câteva elemente nutritive care au un rol deosebit în ceea ce privește apărarea organismului de atacul radicalilor liberi.În primul rând, a precizat medicul, organismul are nevoie de vitamina E, iar aceasta poate fi întâlnită, mai ales, în legumele de culoare verde, ouă, germenii de grâu, ficat, uleiuri, plante. Mai mult decât atât, aceasta este o vitamină esențială, un antioxidant puternic care previne deteriorarea lipidelor și a uleiurilor esențiale, incluzând și acizii grași Omega-3.Vitamina E este, de asemenea, un cofactor la producția unei molecule antioxidante importante.„Experimentele au arătat că vitamina E reduce daunele produse de componenții smogului. Apoi, vitamina C este foarte importantă în sistemul de regenerare a organismului și este implicată în funcționarea corectă a sistemului imunitar. Aceasta se găsește în citrice, broccoli, măceșe, ardei și multe alte fructe și legume”, a explicat specialistul.În același timp, vitamina A ne ajută mult la creșterea sistemului imunitar. Această vitamină, a mai spus dr. Popescu poate fi găsită în morcovi, spanac, verdeață și are proprietăți de antioxidant natural, extrem de important pentru apărarea plămânilor de acțiunea nocivă a fumului de țigară și smogului.Apoi, pe lista celor mai importante vitamine se află cele din grupul B, care pot fi găsite în banane, verdeață, morcovi, măr, cartofi, unele dintre cele mai importante vitamine pentru apărarea organismului. Toate acestea ajută la menținerea sănătății membranelor mucoase a sistemului respirator și nu în ultimul rând, asigură o barieră naturală în calea infecțiilor.Atenție, însă ! Nici seleniul nu trebuie uitat, acesta fiind, probabil, cel mai important antioxidant pentru sănătatea umană și factorul cheie al uneia dintre cele mai importante enzime zdrobitoare de radicali liberi din organism. În cazul în care nu știați, seleniul este conținut de tărâțe, țelină, usturoi, pește, mazăre, dar este deseori insuficient în dieta omului modern.De asemenea, nu uitați că nu trebuie să treacă nici o zi în care să nu consumați fructe, vegetale, cereale, la care se adaugă uleiurile din vegetale, care conțin vitamine, minerale și au, bineînțeles, multiple calități antioxidante.Nici extractul de ceai verde, extractul din semințe de strugure, licopenul, coenzima Q10, acidul alfa-lipoic, N-acetilcisteina, extractul de schizandra și de Gingko Biloba nu trebuie lăsate deoparte. Aceștia sunt alți antioxidanți utili pentru sănătatea dumneavoastră, așa că folosiți-i în alimentație și veți trăi sănătos! Antioxidanții vă protejează sănătatea și țin bătrânețea departe, așa că, mare grijă ce mâncați!