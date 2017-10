Cum vă poate ajuta fertilizarea in vitro

Constanța a găzduit, zilele trecute, primul seminar de informare asupra procedurii de fertilizare in vitro, prezentat de unul dintre specialiștii Spitalului Acibadem, din Turcia. 20 de constănțence care au epuizat toate metodele de tratament pentru infertilitate au beneficiat, în cadrul evenimentului, de informații și sfaturi cu privire la această procedură medicală. „Evaluarea pentru cuplurile care se confruntă cu problema infertilității reprezintă primul pas pe care îl facem în clinică. Trebuie spus, însă, că vârsta femeii și afecțiunile celor doi parteneri pot face diferența la răspunsul la tratamentul de stimulare ovariană. În plus, depinde foarte mult de cauzele infertilității și de momentul diagnosticării lor. În clinica noastră, toate procedurile medicale sunt realizate cu ajutorul aparaturii robotice și laparoscopice și pot dura câteva săptămâni. Fertilizarea in vitro este șansa cuplurilor infertile de a avea copii”, a explicat dr. Tansu Kucuk, specialist în obstetrică-ginecologie.