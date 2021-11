Cum vă îngrijiți corect unghiile. De ce aveți nevoie

Voi știți cum se îngrijesc corect unghiile? În primul rând, spun specialiștii trebuie să vă introduceți, atât mâinile, cât și picioarele într-un amestec de apă caldă și sare mare pentru le înmuia suficient. Apoi, încercați să le aduceți la o dimensiune rezonabilă, întrucât unghiile prea lungi nu sunt nici sănătoase, nici atrăgătoare, și, în plus colectează mizerii și bacterii. În plus, puteți avea de-a face și cu riscul de a vă apărea unghii încarnate. Cum puteți scăpa de unghiile crescute în carne? În primul rând, prin menținerea unei lungimi adecvate a acestora, lucru ce va garanta sănătatea și frumusețea naturală a mâinilor și a picioarelor. În plus, în acest fel veți evita, pe viitor, orice fel de complicații care pot fi dureroase. Practic, tot ce vă trebuie este doar o trusă de unghii, iar tăierea lor este un proces simplu, ușor de realizat. Așa că, luați-vă instrumentele adecvate, cum ar fi substanțele și materialele abrazive pentru exfoliere, lichidul care îndepărtează cuticulele, un bețișor din lemn pentru a îndepărta cuticulele și o pensetă pentru manichiură/pedichiură, plus instrumente de tăiat cuticulele și pile de unghii. Înainte de toate, nu uitați că unghiile picioarelor sunt diferite de cele de la mâini. Așadar, trebuie să acordați o atenție deosebită modului de a tăia fiecare tip de unghie. În caz că vă întrebați de ce cresc unghiile în carne, acestea sunt rezultatul tăierii lor necorespunzătoare, al purtării de încălțăminte strâmtă sau ascuțită, al geneticii etc. Tocmai de aceea, este foarte important să corectați cât mai rapid posibil unghia încarnată, deoarece aceasta ar putea deveni o problemă dureroasă, care poate necesita chiar și o intervenție chirurgicală.