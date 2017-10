Cum ucide cancerul pulmonar

Cancerul pulmonar este cel mai răspândit tip de cancer la nivel mondial și reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în urma tumorilor canceroase. Din estimări reiese că, în toată lumea, peste un milion de persoane mor în fiecare an din cauza cancerului pulmonar. Diagnosticată la timp, însă, această afecțiune poate fi vindecată.În majoritatea cazurilor, apariția cancerului pulmonar este strâns legată de momentul în care individul se apucă de fumat. De fapt, acesta este considerat și principalul factor etiologic al bolii. Totuși, cancerul pulmonar apare și la nefumători, în cazul expunerii cronice la azbest (azbestoză), a poluării exagerate a aerului din zonele industriale sau chiar a factorilor genetici. Bărbații și femeile care au peste 39 de ani sunt mai predispuși la cancerul de plămâni, iar riscul de apariție a bolii începe să crească odată cu înaintarea în vârstă. Cancerul pulmonar apare când celulele din interiorul plămânilor cresc în mod necontrolat. Aceste celule for-mează, în final, o masă tumorală care consumă oxigenul și substanțele nutritive necesare organismului și în același timp exercită o compresie pe structurile sănătoase din jur. Din cauza faptului că nu este depistat la timp, doar 14 la sută dintre pacienții diagnosticați cu cancer la plămâni ajung să supraviețuiască o perioadă mai îndelungată, adică aproximativ cinci ani. Este extrem de importantă identificarea și cunoaș-terea semnelor cancerului pulmonar.Când știm că suferim de cancer pulmonar?Unul dintre primele simptome ale cancerului la plămâni este tusea. Aceasta poate ridica probleme în cazul în care își face brusc apariția la un fumător cronic sau dacă devine mai vio-lentă, mai chinuitoare, mai frecventă și are o tonalitate mai puternică. De asemenea, o tuse ce nu dispare în timp poate fi un semnal de alarmă, iar bolnavul trebuie să se prezinte cât mai repede la medic pentru investigare. Un alt semn important al cancerului pulmonar este hemoptizia - eli-minarea de sânge prin tuse. Nici durerile toracice nu trebuie ignorate. Durerea este adesea cronică, surdă și se localizează difuz. Pe de altă parte, aproximativ un sfert dintre bolnavii de cancer pulmonar nu prezintă simp-tome sugestive și boala este diagnos-ticată doar prin efectuarea de radiografii sau tomografii computerizate.Radiografii pulmonare gratuite la Constanța, toată luna noiembrieCele mai multe cazuri de cancer pulmonar se agravează și ajung în faze terminale tocmai din cauză că bolnavul nu se prezintă la timp la doctor. Prin urmare, o radiografie pulmo-nară îți poate arăta exact în ce stadiu se află boala. Luna aceasta este luna internațională de luptă împotriva cancerului pulmonar iar Liga Română de Cancer a lansat o campanie de informare și educare în legătură cu implicațiile cancerului la plămâni, sub mesajul „Respiră adânc și gândește-te bine!”. „Dorim să oferim oamenilor cât mai multe informații cu privire la cancerul pulmonar. Trebuie ca lumea să conștientizeze importanța unui control preventiv anual, pentru ca aceas-tă afecțiune să poată fi depistată și tratată la timp”, spune dr. Iustina Fusu, vicepreședintele Ligii Române de Cancer.Campania a demarat la sfârșitul săptămânii trecute, pe 4 noiembrie și se derulează până pe 30 noiembrie, timp în care vor avea loc diferite acțiuni de informare a publicului în ceea ce privește cancerul pulmonar. Mai mult, în perioada menționată, cei interesați pot efectua radiografii pulmonare gratuite la centrele Euromedic din Constanța, București, Arad și Petroșani, în baza unor vouchere. Acestea sunt disponibile pe site-urile www.invingemcancerul.ro, www.romaniancancerleague.org și www.euromedic.ro. În total, se vor efectua, gratuit, 600 de radiografii pulmonare, câte 150 pentru fiecare oraș. Deoarece radiografia pulmonară este o investigație cu raze X, reprezentanții Ligii Române de Cancer recomandă pacienților să aibă un bilet de trimitere simplă, obținut de la medicul de familie. De menționat faptul că nu este vorba despre un bilet de trimitere folosit în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate.