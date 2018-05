Cum tratați constipația la copii

Un părinte poate considera că cel mic suferă de constipație atunci când are doar trei scaune sau mai puține într-o săptămână, când acestea sunt tari, uscate și voluminoase sau când defecația devine tot mai greu de realizat.Printre principalele cauze care duc la apariția constipației amintim: aportul insuficient de fibre și lichide, repaosul la pat sau lipsa activității fizice, alimentația neregulată, stresul, alimentația bogată în grăsimi și zaharuri rafinate. Desigur, mai există și alți factori, iar aceștia fac referire la consumul unor medicamente precum suplimentele de fier, antiacidele pe bază de hidroxid de aluminiu etc. Rareori, anumite boli organice pot sta la baza constipației.Copilul nu este constipat dacă scaunul se elimină ușor, chiar dacă au trecut câteva zile de la ultimul scaun. Desigur, există și copii care pot face o formă de constipație care nu cedează la tratament, numită constipație cronică. În cazul acestui tip de constipație este nevoie de tratament și de cooperare între părinți, copil și cu medic, pentru a rezolva această problemă.Dacă cel mic are dureri rectale datorate faptului că nu poate avea scaun este necesar a se încerca o baie caldă/fierbinte, deoarece aceasta poate ajuta musculatura să se relaxeze și poate face mai ușoară eliminarea scaunului.De asemenea, dacă micuții au peste șase ani și baia caldă nu este de ajutor, se pot administra unul sau douăsupozitoare cu glicerinăpentru a lubrifia materiile fecale, făcându-le mai ușor de eliminat.Specialiștii fac o serie de recomandări pentru prevenirea constipației.Tot mai multe lichideÎn primul rând, a precizat dr. Adriana Bălașa, medic pediatru, se impune creșterea cantității de lichide pe care o primește zilnic copilul. Acestea sunt: apă plată, sucuri de fructe (prune, caise, piersici) și legume.Apoi, se recomandă introducerea în mesele copilului a alimentelor bogate în fibre, precum cereale integrale, fructe și legume.Totodată, alimentele bogate în fibre solubile și insolubile sunt la fel de indicate. Fibrele solubile se găsesc în mere, orz, fasole uscată, morcovi, portocale și secară, iar cele insolubile, în cereale integrale, fasole uscată, fructe și legume cu coajă, paste făinoase, semințe și tărâțe.La fel de importantă sunt activitatea fizică și mesele la ore regulate. În cazul copiilor de vârstă mică, aceștia trebuie învățați, în primul rând, să stea pe oliță sau să meargă la toaletă.„Mulți copii amână actul defecației, ceea ce duce la acumularea de fecaloame. Prin urmare, puneți copilul pe oliță, cu picioarele sprijinite pe sol, după fiecare masă principală (de trei ori pe zi, de preferat la aceeași oră), timp de 15 minute. Recompensați copilul după ce stă la toaletă, dar nu cu alimente sau dulciuri, ci prin activitățile lui preferate”, a explicat dr. Bălașa.În același timp, trebuie redus aportul alimentar de zaharuri rafinate, acestea regăsindu-se în produsele de cofetărie și patiserie sau în dulciuri. Tocmai de aceea, alimentele bogate în zaharuri rafinate trebuie înlocuite cu cereale integrale.