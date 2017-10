Cum te poţi îmbolnăvi de hepatita C

Cum te poți îmbolnăvi de hepatita C

Una dintre cele mai frecvente infecții ale ficatului este hepatita. Netratată corespunzător, hepatita poate duce la boli grave, cum ar fi ciroza sau cancerul, ne avertizează medicii. În țara noastră, aproximativ un milion de români suferă de hepatita B și jumătate de milion au hepatita C.Hepatita se manifestă prin infla-marea ficatului însoțită în unele cazuri și de apariția unor leziuni permanente ale țesutului hepatic.„Această boală este de mai multe feluri. Există hepatite A, B, C și D. Hepatita acută dispare mai ușor, dar hepatitele B, C și D sunt mai grave, deoarece se pot croniciza”, ne-a explicat dr. Iulian Savu, medic pri-mar în medicina internă, specialist în farmacologie clinică și șef lucrări în farmacologie la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius”.Cât de periculos este virusul hepatic CHepatita C este cauzată de infecția cu virusul hepatic C (HVC) care se transmite prin sânge, prin intrarea în contact cu obiecte contaminate, precum seringile, unghiu-țele, pensetele sau lamele de ras, dar și prin transfuzii de sânge și contact sexual neprotejat. Odată ajuns în organism, virusul hepatic poate duce la hepatită cronică în peste 80 la sută din cazuri.„Dintre hepatita B și cea de tip C, mai periculoasă este hepatita C, pentru că are potențial de a evolua către ciroză hepatică și chiar cancer hepatic”, a precizat dr. Iulian Savu.În plus, virusul hepatic C a fost descoperit abia în anul 1991. „Înainte de ’89, transmiterea acestui virus prin transfuzii sanguine nu putea fi prevenită, deoarece, la momentul respectiv, medicii nu puteau depista hepatita din sânge”, ne-a informat specialistul în medicină internă. Precizăm că hepatita C nu se poate transmite prin sărut, tuse, aer, alimente, apă, tacâmuri, strănut sau îmbrățișări.Cum te poți trata de hepatităDacă în urmă cu 20 de ani nu exista nici un fel de tratament antiviral pentru această boală, în prezent pacienții beneficiază de medicație pentru hepatitele B și C.„Aceste tratamente sunt reco-mandate pacienților care se înca-drează în anumiți indicatori. Trebuie recoltate probe de sânge care se analizează în laborator pentru a observa cantitatea virusului în organism”, ne-a mai spus dr. Savu. Totodată, înainte de a începe trata-mentul, medicul recomandă și realizarea unei puncții hepatice pentru a vedea cât de lezat este ficatul.„Există diferite protocoale de tratament cu diferite medicamente antivirale. În general, tratamentul pentru hepatită durează șase luni. Mai mult, după finalizarea acestuia, pacientul trebuie să repete analizele de laborator pentru a verifica dacă virusul mai există sau nu în organism. Depinde de fiecare, unele persoane se vindecă, altele nu”, a adăugat dr. Iulian Savu.Chiar dacă medicii pot oferi o metodă de vindecare pentru această boală, medicamentele sunt foarte costisitoare, iar tratamentul poate ajunge la mii de euro. De aceea, toți pacienții propuși de medici pentru acest tratament pot trimite dosare la Comisia Națională pentru a primi medicamentele compensate, a spus medicul.Alcoolul înrăutățește boalaCea mai bună modalitate de a preveni hepatita sau agravarea ei este renunțarea în totalitate la consumul de băuturi alcoolice.Dr. Savu recomandă abstinență totală la alcool, o alimentație diversificată, bogată în vitamine și repaus timp de cel puțin 12 ore pe zi. „Nu există restricții alimentare, atât timp cât bolnavul nu consumă alcool, care afectează celula hepatică”, a afirmat medicul internist.