Cum te poate vindeca sucul de lămâie

Consumul de lămâi este încurajat de specialiști deoarece aceste fructe sunt extrem de benefice pentru sănătatea organismului tău, se găsesc pe tot parcursul anului și sunt accesibile oricărui buzunar. Este important să știi că sucul de lămâie curăță intestinele, detoxifiază corpul și contribuie eficient la prevenirea riscului de cancer la colon. Pentru a beneficia de aceste efecte trebuie să bei în fiecare dimineață, pe stomacul gol, dar și seara, după ultima masă servită, câte o cană cu apă călduță amestecată cu zeama de la o lămâie.În plus, lămâile conțin un amestec de fitonutrienți care ajută în combaterea tulburărilor creierului, precum boala Parkinson, iar vitamina C din aceste fructe luptă cu putere împotriva răcelii și gripei. O altă afecțiune care poate fi prevenită cu ajutorul sucului de lămâie este diabetul zaharat deoarece reduce în mod controlat nivelul zahărului din sânge și luptă cu succes și împotriva bolilor oculare.Consumul de lămâi este recomandat și persoanelor care suferă de afecțiuni cardiace, datorită potasiului care ține sub control hipertensiunea arterială, amețeala sau greața și contribuie la reducerea stresului psihic și a depresiei.