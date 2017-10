Cum sunt umiliţi şi uitaţi de stat copiii cu dizabilităţi din Constanţa

Cum sunt umiliți și uitați de stat copiii cu dizabilități din Constanța

După ce că toată viața au fost nevoiți să se lupte cu prejudecățile și privirile cârcotașe ale societății care le-au respins copiii din cauza dizabilităților de care suferă, familiile constănțene în care s-au născut astfel de copii sunt lăsate de izbeliște, statul neoferindu-le nici cel mai mic sprijin pentru tratarea acestor copii.O singură lună a durat „minunea” decontării terapiilor pentru copiii cu dizabilități din Constanța de către Casa de Asigurări de Sănătate. O lună în care, sute de copii, alături de părinții lor, au făcut pași uriași către norma-litate. Din luna august, însă, programul național de decontare a terapiilor specializate a fost întrerupt, în ciuda tuturor eforturilor specialiștilor de a-l continua. Zeci de scrisori și reclamații au curs de atunci către toate forurile și instituțiile abilitate pentru a avea, din nou, o șansă la recuperare.„Programul a fost demarat la începutul verii, însă nu a putut fi susținut decât două luni. Una în care am fost anunțați să chemăm părinții cu copiii cu dizabilități și una am făcut-o benevol, știind că o astfel de ruptură avea nu doar să ridice nemulțumiri și panică în rândul părinților, dar mai ales regres pentru copii.Prima grupă care a intrat în program a fost alcătuită din 15 copii cu care am făcut terapie gratuită de două ori pe săptămână. Mai mult decât atât, și părinții lor au fost consiliați și încurajați ori de câte ori au venit la centru pentru ca lucrurile să meargă în direcția potrivită.Din păcate, am fost nevoiți să întrerupem activitatea în acest sens pentru că nu am primit nici măcar fondurile pe prima lună.De vină pentru această situație, culmea, pare să fie sistemul informatic al CNAS, care nu mai este funcțional”, a precizat Cristina Gemănaru, psihoterapeut, coordonatorul Centrului de Autism „Marea Neagră”.Părinții sunt disperațiPentru acești părinți, întreruperea terapiei a însemnat mulți pași înapoi și la fel de multă disperare. „Faptul că beneficiam de aceste ședințe de terapie gratuite, ne ajuta și financiar și psihologic pentru că aveau mai multe șanse de recuperare. Să ai un copil cu dizabilități presupune să te lupți nu cu tine, ci cu o întreagă societate care te judecă și te umilește”, a spus mama unei adolescente de 17 ani, cea care a înființat și o asociație de sprijin a părinților care au copii cu dizabilități.Cursuri de calificare pentru mămiciÎn acest sens, Asociația „Prietenii Monicăi”, împreună cu Centrul de Autism „Marea Neagră”, dar și cu alte centre de profil din Constanța, va demara un proiect de calificare și recalificare pentru mămici.Aproximativ 60 de mămici aflate în această situație vor beneficia de aceste cursuri.Acest lucru va fi posibil prin înscrie-rea în proiectul PRO F.A.M., un proiect care le permite să își găsească un loc de muncă și să socializeze.„Este primul proiect cu finanțare europeană care se adresează acestui grup țintă. Ne bucurăm de deschiderea și implicarea pe care am găsit-o la specialiștii acestui centru și de faptul că au deja mămici care vin pentru terapia copiilor aici.Acestea vor putea face cursuri pentru următoarele meserii: florar - decorator, patiser, cofetar și manichiură - pedichiură. Pentru a se înscrie la aceste cursuri au la dispoziție numărul de telefon al expertului țintă, Sînziana Gîngă - 0756,092982", a precizat Beatrice Lospa, inițiatorul proiectului.Din perspectiva psihoterapeutului, aceste cursuri sunt și o cale de a socializa, de a se desprinde de viața izolată în care au fost împinse aceste familii.„Ca să poți lupta pentru copilul tău și ca să îi poți oferi toate resursele necesare pentru a merge mai departe, trebuie să ai grijă de propria persoană și să iasă din izolarea în care se află”, a completat Cristina Gemănaru.