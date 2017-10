Cum ştiţi dacă aveţi nevoie de ochelari

Cum știți dacă aveți nevoie de ochelari

Persoanele care au depășit vârsta de 40 de ani constată că, încet-încet, au nevoie să îndepărteze cartea sau ziarul pentru a putea să citească un text. „Este semnul că au nevoie de ochelari pentru activitățile de aproape”, a explicat dr. George Ilie, medic oftalmolog în cadrul Centrului de Oftalmologie Top Laser Med, din Constanța. În termeni medicali, este vorba despre presbiopie, care reprezintă scăderea puterii de focalizare a cristalinului la vederea de aproape.„Odată cu înaintarea în vârstă, cristalinul își pierde elasticitatea și devine din ce în ce mai rigid, nu își mai poate bomba suprafața pentru a crește refracția la vederea de aproape. Este vorba despre un fenomen de «îmbătrânire» a cristalinului, care începe să se manifeste în jurul vârstei de 40 de ani”, a adăugat oftalmologul.Diagnosticul este stabilit de specialist la un simplu control oftalmologic, prin măsurători specifice.„Corectarea presbiopiei se face cu ajutorul ochelarilor, al lentilelor de contact sau uneori pe cale chirurgicală. Se începe de obicei cu niște dioptrii mici (cu plus), urmând ca acestea să crească progresiv până la vârsta de 60 de ani. Schimbarea ochelarilor se face, de obicei, la interval de un an și jumătate - doi ani”, a mai afirmat dr. George Ilie.Pentru pacienții miopi, hipermetropi sau astigmați apare necesitatea unei a doua perechi de ochelari pentru aproape. Există și posibilitatea înglobării valorilor de distanță și aproape pe aceeași ramă sub forma ochelarilor bifocali sau progresivi.În prezent, specialiștii caută și soluții chirurgicale pentru presbiopie prin intervenții cu laser asupra corneei. Nu sunt însă unanim acceptate, a arătat dr. Ilie, iar rezultatele nu au ajuns încă la nivelul așteptărilor.În concluzie, dacă vă recunoașteți în simptomele prezentate sau aveți nevoie de o consultație pentru stabilirea diagnosticului, puteți obține mai multe informații sau vă puteți programa la Centrul Clinic Oftalmologic Top Laser Med din municipiul Constanța, la numerele de telefon 0241.660.880 sau 0732.256.146.