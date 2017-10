Cum slăbeşti cu ajutorul fructelor

Cum slăbești cu ajutorul fructelor

Jay Robb, specialist în nutriție, a realizat o dietă bazată pe fructe care promite pierderea a patru kilograme în doar trei zile. Autorul regimului susține că în această perioadă de timp sistemul digestiv va fi curățat, iar metabolismul va fi accelerat.Potrivit acestuia, nutrienții din fructe vor stimula dizolvarea grăsimilor toxice acumulate în organism, iar apa și fibrele le vor elimina. Această dietă este frecvent întâlnită sub numele de cura de curățare a oganismului, scrie Gândul.Printre avantajele acestui regim de slăbire se numără faptul că fructele accelerează tranzitul intestinal lent. În plus, aceste alimente sunt bogate în fibre și minerale și sărace în sare, astfel că senzația de foame este ținută sub control.