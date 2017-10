Cum se tratează disfuncţiile sexuale

Cum se tratează disfuncțiile sexuale

În mentalitatea românilor, sunt împământenite concepții care nu de puține ori îi privează pe cei care suferă în tăcere, în loc să ceară ajutorul specializat. Unul dintre exemple - disfuncția sexuală.Pentru că niciodată nu se vorbește în familie, pentru că este rușinos, pentru că ar putea ca prietenii să facă un subiect de bârfă, mulți bărbați, dintre ei chiar tineri, aleg să nu se adreseze medicului când se confruntă cu disfuncții sexuale. Prețul este prea mare, spun specialiștii, pentru că netratate, aceste probleme nu fac decât să adâncească atât problemele de cuplu, cât și stima de sine.Disfuncțiile sexuale au un impact major în viața bărbaților care se confruntă cu astfel de probleme. Acesta a fost punctul de abordare de la care au plecat urologi și psihologi, specialiști care au inițiat programul „Fii informat, fii sănătos!”, program prin care se abordează afecțiuni și probleme de sănătate despre care oamenii nu au suficiente informații. Tema dezbătută de specialiști a fost legată de disfuncția erectilă și de ejacularea precoce, afecțiuni întâlnite din ce în ce mai frecvent în rândul bărbaților tineri. Medicii au atras atenția că lipsa tratamentului nu face decât să adâncească problemele și să afecteze viața pacientului pe termen lung.„Disfuncțiile sexuale au devenit deja o problemă de sănătate publică, am putea spune. Din ce în ce mai mulți bărbați ajung în jurul vârstei de 40 de ani să se confrunte cu astfel de probleme. Cel mai grav este că nu cer ajutorul unui specialist și că nu conștientizează că acest tip de afecțiune este una urologică, deci ea poate fi tratată”, a declarat dr. Azis Olgun, medic urolog în cadrul Clinicii On Clinic din Constanța.Numărul celor care au trecut pragul centrului medical arată că astfel de probleme nu sunt de neglijat.„On Clinic este pionier în România în ceea ce privește disfuncțiile sexuale. Avem o echipă de medici specialiști și aparatură modernă de tratament, ajungând ca în cei zece ani de experiență să tratăm nu mai puțin de 7.000 de pacienți. Din păcate, sunt încă foarte mulți care nu sunt informați în ceea ce privește această afecțiune!”, a declarat Aura Manole, managerul On Clinic.Viața de cuplu, sub semnul întrebăriiCel mai grav afectată este viața de cuplu, spun psihologii, prin imposibilitatea de a-și satisface partenera, dar și stima de sine. Psihologii susțin chiar că acesta este unul dintre motivele pentru care apare disconfortul psihic, infidelitatea și lipsa de comunicare între parteneri.„Mulți dintre bărbați consideră că aceste probleme sunt un subiect tabu și refuză să comunice cu partenera și să ceară ajutor. Este clar că din punct de vedere psihologic inhibiția se datorează fondului psihologic, fapt pentru care problema necesită abordări multiple. Terapiile sunt diverse și funcționează! Ele implică terapia de cuplu, tehnici de relaxare și chiar hipnoză”, a explicat Violeta Gheorghiță, psiholog clinician la Crucea Roșie.Tratamentul se raportează la cauzăCauzele disfuncțiilor sexuale sunt încadrate pe de o parte la probleme de natură urologice, fără însă a elimina cauzele psihologice.„Principalele cauze sunt hipersensibilitatea pelvină și dezechilibrele hormonale. La cei mai tineri se poate pune și problema lipsei de experiență. Modalitatea de tratament diferă de la pacient la pacient. Putem administra tratament medicamentos, iar în cazurile mai grave se folosesc injecțiile cu substanțe vaso-active, care se aplică la nivelul zonei genitale. Diferențele se pot observa după 12 săptămâni de tratament”, completează dr. Azis Olgun.