Cum se tratează boala care dă dureri cumplite după masă

Aveți dureri abdominale, după o masă consistentă, bogată în grăsimi sau prăjeli? Este semn că suferiți de colecistită, inflamarea vezicii biliare. Dr. Romeo Popescu, renumit chirurg constănțean, explică dacă trebuie să vă operați sau nu.Colecistita - cum este denumită, în termeni medicali, inflamarea vezicii biliare - este o afecțiune răspândită în rândul populației. Dar, după cum ne-a explicat dr. Romeo Popescu, medic primar chirurgie generală, nu toată lumea resimte simptomele supărătoare și, mai ales, nu toată lumea ajunge să aibă nevoie de intervenția chirurgicală de extirpare a colecistului.Vezica biliară sau colecistul este, de fapt, un „sac” alungit, situat sub ficat, în care se adună bila secretată de ficat. În timpul meselor, atunci când bolul alimentar trece în duoden, colecistul se contractă, iar bila trece în intestin și ajută la absorbția alimentelor. Însă, dacă fluxul bilei este întrerupt, secreția se stochează în vezică și duce la inflamarea ei, la apariția unei infecții: concret, duce la apariția colecistitei.Singurul tratament eficient în cazul colecistitei este intervenția chirur-gicală pentru extirparea vezicii biliare, spun specialiștii. Dr. Romeo Popescu este de părere că această operație se impune doar în momentul în care pacienții au simptome.„Eu am văzut oameni care au murit la 80 de ani, din alte cauze, dar care aveau calculi biliari, dar fără a avea vreodată probleme sau simptome. Dacă i-ar fi văzut cineva la un ecograf, i-ar fi spus că tre-buie neapărat operat. Într-adevăr, este bine să fie făcută această operație, dar cum în țara aceasta au apărut mulți doctori, unii doar pentru că rentează financiar, este indicat să aibă grijă cine îi recomandă intervenția chirurgicală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Romeo Popescu.Bazându-se pe experiența de zeci de ani în chirurgia constănțeană, dr. Popescu atrage atenția că inter-venția chirurgicală este indicată în cazurile în care pacienții au suferințe.„Poate să fie vorba despre o afec-țiune biliară acută, care se manifestă prin febră, frisoane, vărsături, gust amar, stare de rău generală. Sau poate fi vorba despre afecțiuni de litiază cronică, unde apare balonarea și durerea de hipocondru drept - adică sub ficat - care iradiază și în spate, gust amar dimineața, la trezire, fără alte simptome”, a precizat chirurgul.Intervenția chirurgicală este realizată laparoscopic, astfel că și incizia va fi de mici dimensiuni. În primul rând, înainte de a decide îndepărtarea colecistului, medicii vor încerca să reducă inflamația prin eliminarea calculilor care blochează bila în vezică.Atenție! Deși incizia este de mici dimensiuni, iar pacientul nu trebuie să rămână prea mult internat în unitatea sanitară, fie ea de stat sau privată, nu înseamnă că nu are nevoie de repaus.„În funcție de activitatea profesională pe care o desfășoară pacientul, în aproximativ o lună de zile, orice om își poate relua munca. Bine, dacă vorbim despre un docher sau un mecanic auto, nu va putea să fie în formă deplină. Dar trebuie menționat că orice intervenție chirurgicală este o formă de agresiune asupra organismului și este nevoie de repaus, de recuperare. Oamenii văd că pa-cientul are o incizie de câțiva milimetri și spun: «Ce, pentru asta te vaiți? Ia uite, eu când eram mic m-am zgâriat mai rău, mi-a rămas o cicatrice de zece centimetri și nu am murit». De fapt, ignoră faptul că, pe sub incizia aceea de câțiva milimetri, pacientul a fost tăiat în organism”, a adăugat dr. Romeo Popescu.În cazurile asimptomatice, este indicat tratamentul medicamentos.O bună parte dintre cei operați de colecistită, cărora le-a fost extirpată vezica biliară, sunt îngrijorați cu privire la regimul alimentar. Ce au voie să mănânce și ce nu? Trebuie să țină regim alimentar toată viața? Sunt câteva dintre întrebările pe care le adresează medicului, imediat după operație.„A trecut vremea regimurilor alimentare impuse pentru șase luni după intervenție. Există, e drept, un regim de tatonare. Fiecare om are toleranța lui digestivă și dacă își cunoaște corpul sau încearcă să-l cunoască, va afla singur alimentele pe care le poate consuma și pe care nu. De altfel, fiecare din noi avem alimente pe care nu le agreăm. Dar după o operație, pacienții le observă ca pe noutăți. De fapt, nici înainte de operație poate nu tolerau prea bine varza sau usturoiul, dar acum observă. Cert este că trebuie să elimine alimentele care le fac rău”, a explicat medicul chirurg.