Cum se realizează cura de detoxifiere

Ca rezultat al unei alimentații necores-punzătoare, ficatul și sistemul digestiv sunt suprasolicitate, astfel că organismul pierde lupta cu kilogramele în plus. Așa apar stările de slăbiciune, oboseală, somnolență, fără ca rezultatele analizelor să evidențieze o boală sau un sindrom al unei boli.„Acumularea de kilograme poate ascunde și o acumulare de toxine în organism, astfel că o cură de detoxifiere trebuie să țină cont și de acest lucru. Așadar, nu ne apucăm să mâncăm haotic sau să nu mai mâncăm deloc. Totul se face treptat, după ce pacientul a fost supus unor investigații care să ateste că nu are boli asociate și că poate trece la o alimentație corespunzătoare.Trebuie înlocuite alimentele bogate în grăsimi saturate, cu unele care conțin grăsimi ce pot fi suportate de sistemul digestiv. La o masă trebuie consumate și proteine și fibre, adică și carne și vegetale, în cantități mici.Pe perioada verii, se recomandă mese ușoare, ușor de digerat și multe lichide”, explică dr. Cristina Costache, medic primar chirurg, competență în proctologie și nutriție, din cadrul On Clinic Constanța.