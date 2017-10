Cum se prelevează organe la Constanţa şi cine poate fi donator

Moartea poate aduce viață!

Cum se prelevează organe la Constanța și cine poate fi donator

Prelevarea de organe de la paci-enții aflați în moarte cerebrală înseamnă o nouă șansă la viață pentru oamenii condamnați să trăiască cu spaima că viața lor s-ar putea sfârși fără un ficat sau o inimă nouă. Începând din luna februarie și Spitalul Județean Constanța este pe lista instituțiilor sanitare care poate îndeplini toate procedurile medicale și legale în acest demers salvator.„Ne învățăm pacienții să acorde șanse!“Spitalul Județean a intrat în Programul Național de Transplant alături de alte 34 unități sanitare din țară, și în decurs de un an va fi monitorizat de specialiștii europeni, familiarizați deja cu tot acest proces de la prelevare de organe la discuțiile și sprijinul acordat familiei pacien-tului aflat în moarte cerebrală.De altfel, medicul specialist coor-donator al programului, dr. Marius Prăzaru, a explicat importanța acordului familiei în astfel de situații, dar și diferența dintre moartea cerebrală și cea clinică: „Atunci când pacientul este în moar-te cerebrală, înseamnă că activita-tea sa cerebrală este compromisă, astfel că se pot parcurge toate celelalte etape până la transplan-tarea propriu-zisă. Un punct foarte important în aceste etape este acela că după ce se constată moartea cerebrală, la un interval de șase ore după acest moment se refac testările pentru a vedea dacă mai există și cea mai mică șansă ca pacientul să-și revină. Dacă și acest test din urmă dă același rezultat ireversibil, se poate trece la discuția cu familia pentru un potențial transplant. Testele utilizate sunt consultul neurologic, testul de apnee și electroencefalograma. Vrem să ne învățăm pacienții, dar mai ales familiile acestora să acorde șansa altor oameni a căror viață atârnă de un ficat sau o inimă nouă.”Etapele prelevării de organePentru ca familiile celor aflați în moarte cerebrală, și deci posibili donatori să înțeleagă ce presupune tot acest proces, directorul medical al Spitalului Județean, dr. Cătălin Grasa a explicat toate etapele donării și pregătirea pentru prelevare.„Există o procedură standard și câteva etape clare în situația prelevării de organe. În prima etapă se identifică pacientul aflat în moar-te cerebrală. Urmează declararea morții acestuia, anunțarea echipei de medici de un potențial proces de prelevare. Din acest moment acordul familiei este decisiv.Dacă familia își dă acordul, pacientul aflat în moarte cerebrală este declarat donator, iar echipa de medici anesteziști, cei de la terapie intensivă și neurologii încep etapa de suport mecanic pentru a se susține în stare funcțională, cele-lalte organe. Echipa care face prelevarea asigură în continuare susținerea mecanică a pacientului pentru ca recoltarea să reușească”.„Vieți care nu mai au… timp!“Specialiștii susțin că timpul este cheia în tot acest proces. Cu cât organele sunt prelevate mai devreme, cu atât pacientul care le primește are șanse mai mare de supraviețuire, iar organele în sine nu își pierd func-ționalitatea. „Rolul nostru este să ne asigurăm că familia pacientului aflat în moarte cerebrală înțelege că se pot salva vieți și oameni care sunt pe marginea prăpastiei.Organe ca inima sunt funcționale trei ore după prelevare, ficatul patru-șase ore, iar rinichiul douăsprezece ore. Sunt practic oameni și viețile lor care nu mai au timp și care depind de aceste decizii”, susține dr. Marius Prăzaru.Medicii susțin că Spitalul Județean are toată aparatura necesară unor astfel de intervenții, dar și medici bine pregătiți. Ei spun că în prezent nu mai există o limită de vârstă pentru donatori și că sunt doar câteva excepții care nu se pot încadra: cei cu insuficiențe severe de organe, cu tumori cerebrale, cu tensiune mai mică de 6 cu 4 pentru un interval mai mare de câteva zile, dar și cei instabili pentru ca medicii să îi pună pe ventilație mecanică.