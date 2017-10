Cum se poate preveni cancerul de col uterin încă din copilărie

1

draga adriana,

este imbucurator faptul ca vorbesti populatiei despre binefacerile vacinurilor. In cazul de fata, insa, vorbim de faimosul "Gardasil". Un vaccin care a facut numeroase victime. Femei moarte sau ajunse "legume". De ce nu spui un cuvint despre asa ceva? Apoi, acest vaccin te apara de un singur virus care este banuit ca ar provoca cencerul de col. Dar sunt multe tipuri de virusuri care fac acelasi lucru. Vaccinul nu te protejeaza total. Apoi, trebuie facut rapelul periodic. Toata viata. Deci, devii dependenta de el. Organismul nu mai poate sa se apere. Pe linga faptul ca nu se stie la ce distanta in timp trebuie facut rapelul. Ciudat articol, tinind cont de campania anti-Gardasil (eficienta) a ziarului asta. Ceva bani? Ziarul sau tu? Vaccinarea e buna, dar vaccinul asta are o faima sinistra. In ce priveste vaccinurile europene de care vorbesti, spune de cat rtimp se aplica si care e rata accidentelor. Apoi, lauda-l! Zona e minata, de multa vreme. Este mai bine ca tinerele sa fie invatate sa nu faca sex cu multi parteneri. (Nici simultan, nici pe rand.) sa se fixeze la un singur partener toata viata si riscul infestarii cu HPV va scade cu pasi gigantici.