Cum se manifestă tetanosul

Tetanosul este o boală acută infecțioasă determinată de bacilul tetanic (Clostridium tetani), manifestată prin contracturi tonice ale musculaturii și caracterizată printr-o evoluție gravă, spun medicii. Tetanosul apare ca rezultat al infectării plăgilor tăiate sau profunde cu obiecte contaminate cu bacilul tetanic.„Transmiterea acestei afecțiuni se face prin contact direct al plăgilor și mucoaselor cu solul contaminat atât cu bacili tetanici, cât și cu spori, și prin obiecte contaminate.Imunitatea după tetanos este slabă sau absentă, sunt posibile reîmbolnăviri, care pot fi prevenite numai prin imunizare activă, cu anatoxină tetanică în schema completă, ceea ce asigură imunitatea pentru 10 ani.Perioada de incubație pentru tetanos este cuprinsă între 3 și 30 de zile, în funcție de intensitatea infecției tetanigene (cu cât incubația este mai scurtă, cu atât boala este mai severă). Boala debutează brusc și are următoarele manifestări: parestezii, sensibilitate la frig, senzația de arsură la nivelul rănii, clonii musculare, anxietate, iritabilitate, insomnie și imposibilitatea de a deschide gura din cauza contracturii mușchilor.Perioada se caracterizează prin contractura întregii musculaturi scheletice. Contractura musculaturii feței are un aspect caracteristic: «risus sardonicus», adică fruntea încrețită, pleoapele pe jumătate închise și colțurile gurii trase în jos. Bolnavul cu tetanus are poziții diferite caracteristice ca urmare a contracturii”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate în cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța.