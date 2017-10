Cum scăpăm de tuse? Cu medicamente sau tratamente naturiste?

Tusea care persistă mai mult de două - trei săptămâni poate fi semnul unei boli mult mai grave. Medicii specialiști spun, însă, că o simplă tuse ar putea ascunde, pe lângă problemele respiratorii, alte afecțiuni mult mai grave.Tusea este o reacție a organismului la iritanții aflați la nivelul căilor respiratorii. Potrivit doctorilor, o tuse ocazională este normală, deoarece contribuie la eliminarea substanțelor, a secrețiilor și previne infecțiile. Pe de altă parte, o tuse persistentă poate semnala probleme majore de sănătate.Aflați ce tip de tuse avețiÎn cazul în care tusea este severă, trebuie să o priviți cu seriozitate și să luați măsuri pentru a scăpa de ea. Fiecare tip de tuse are un tratament specific, de aceea este esențial un diagnostic corect pentru a fi prescris tratamentul potrivit. Există mai multe tipuri de tuse, iar cea mai comună este tusea uscată, seacă sau iritativă. Aceasta este cauzată de infecții ale căilor respiratorii, cum ar fi răcelile, gripa sau pneumonia. Un alt tip de tuse este cea umedă, cu expectorație. Cele mai frecvente cauze ale tusei expectorante sunt infecțiile și astmul. Prin această tuse este eliminat lichidul din tractul respirator inferior. De asemenea, există și tusea productivă sau tusea din coșul pieptului, însoțită de secreții, care, de obicei este benefică pentru că ajută bolnavul să expectoreze mucusul localizat la nivelul pieptului. Nu lăsați tusea netratatăMedicii pneumologi spun că declanșarea tusei poate avea cauze multiple, de la simple infecții respiratorii, până la boli cardiace, afecțiuni vocale și chiar cancer. „Orice tuse care devine tot mai severă și nu trece după 2 9 #ó– 3 săptămâni trebuie bine investigată. Medicul specialist trebuie consultat în mod obligatoriu pentru investigații amănunțite care să ajute la diagnosticarea bolii”, a declarat dr. Vera Pall, medic pneumolog constănțean. „Lăsată netratată, boala care a declanșat tusea se poate agrava atât de mult încât să nu mai poată fi tratată”, a ținut să precizeze medicul.În plus, dr. Vela Pall a menționat că bolnavii ar trebui să evite expectorantele care se găsesc în farmacii, deoarece acestea trebuie administrate doar de medici în funcție de fiecare pacient în parte.„Foarte mulți constănțeni preferă să achiziționeze direct din farmacii antitusive și expectorante fără a consulta medicul în prealabil. Le recomand să întrebe doctorul înainte pentru că pot consuma un medicament care nu are niciun efect la tipul de tuse pe care îl au”, a mai spus medicul pneumolog.Metode naturale de a trata tuseaÎn faze incipiente, tusea ușoară poate fi tratată la domiciliu cu ceaiuri calde cu miere și lămâie, dar și cu gargară sau frecție, aflăm de la dr. Pall. De asemenea, pentru a evita tusea, medicul recomandă constănțenilor să evite locurile aglomerate, să se îmbrace adecvat vremii de afară și să nu consume produse imediat după ce au fost scoase din frigider. În ceea ce privește remediile pe bază de plante împotriva tusei, dr. George Mihail Cleianu, specialist în medicina naturistă, recomandă bolnavilor să se prezinte înainte de toate la un consult, pentru a putea depista cu exactitate tipul de tuse de care suferă. „Fiecare pacient în parte trebuie evaluat. Trebuie să facem investigații, examene clinice, să stabilim cauza și abia apoi putem recomanda tratamentul naturist adecvat afecțiunii. Nu există tratamente speciale care să vindece orice tip de tuse”, spune medicul. În schimb, ca tratamente adjuvante, dr. Cleianu recomandă consumul de alimente bogate în vitamina C, cum ar fi citricele sau măceșele. Medicul constănțean precizează că și usturoiul are beneficii multiple în tratarea, dar și în prevenirea bolilor care provoacă tusea. „Un alt remediu foarte bun este usturoiul. Sub formă de tinctură sau consumat ca atare, usturoiul are proprietăți antibacteriene puternice și poate fi folosit și preventiv”, aflăm de la dr. George Mihail Cleianu. „Pentru calmarea tusei ușoare se mai pot administra și tincturile care cresc imunitatea, precum cele din echinaceea sau măceșe”.Cu toate acestea, medicul atenționează asupra faptului că și o tuse ușoară poate fi semnul unei boli grave. În general, orice tuse a cărei cauze nu poate fi explicată de către pacient, trebuie investigată minuțios.