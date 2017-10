Cum scăpăm de pielea lăsată

1

Cum scap de pielea lasata

buna ziua,ma numesc claudia am 24 de ani si akum 5luni am nascut prin cezariana si akum nu am pic de burta numai k am avut burta prea mare ka am nascut gemeni mia ramas piele lasata pe burta.va rog ce imi recomandati pt a skapa d ea.multumesc