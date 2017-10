Cum să trecem sănătoşi de iarnă

Cum să trecem sănătoși de iarnă

Medicamente peste medicamente, siropuri, batiste nazale - toate acestea sunt nelipsite în timpul iernii. Nu ați mai avea nevoie de ele dacă ați lua, din vreme, măsuri pentru a vă proteja starea de sănătate. Soluțiile se regăsesc în stilul de viață pe care îl adoptați. Este mai bine să previi o boală, decât să o tratezi, atrag atenția medicii, de fiecare dată. De altfel, este și mai ușor. În timpul sezonului rece, pentru a vă ține departe de afecțiunile respiratorii, este important să luați măsuri pentru a vă întări sistemul imunitar. Iar meniul și stilul de viață au un rol semnificativ în acest sens. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva dintre produsele la care puteți apela sau dintre lucrurile pe care le puteți face, pentru a avea o iarnă ușoară, fără strănuturi și nas înfundat. Vinul roșu și bananele, recomandate iarna Importanți în prevenirea gripei și răcelii sunt antioxidanții. Aceștia se găsesc în fructe, legume viu colorate, dar și în vinul roșu. De aceea, nu strâmbați din nas când auziți că este recomandat să aveți câteva legume pe masă și dați o fugă la magazin. De ajutor este și ceaiul verde; o serie de cercetări realizate în ultima perioadă arată că acesta conține catechină, o substanță eficientă în lupta cu gripa. Cel puțin o dată pe săptămână preparați un fel de mâncare cu ciuperci. Acestea reprezintă hrana perfectă pentru iarnă, căci sunt bogate în seleniu și vitamine. Consumați și banane, cartofi și ton, care conțin vitamine din grupul B, ce ajută la consoli-darea sistemului imunitar. Răsfățați-vă! Mergeți la saună. Un studiu realizat de cercetătorii germani arată că persoanele care fac, cel puțin o dată pe săptămână, saună răcesc mai greu, iar congestia nazală este redusă. Dacă nu puteți merge la saloanele speciale de saună, faceți duș cât mai des; și aburul fierbinte al dușului are același efect. Psihologii vă reco-mandă, ca în timpul sezonului rece, să nu uitați să vă oferiți și câteva minute de relaxare. „Senzația de oboseală poate afecta sănătatea. Pentru a sprijini sistemul imunitar în lupta cu infecțiile, hrăniți-vă sănătos, faceți exerciții fizice și redu-ceți stresul. În plus, răsfățați-vă prin diverse moduri: faceți o baie cu spumă, faceți ceva ce vă place sau citiți revistele preferate”, se men-ționează pe pagina de informare medicală sfatulmedicului.ro. De asemenea, este bine să râdeți. Cât mai mult! Cercetările arată că râsul duce la creșterea numărului de anticorpi din orga-nism. Nu uitați de leacurile băbești Și aceste leacuri sunt eficiente. De exemplu, gargara cu apă sărată este bună pentru a diminua durerea în gât și iritarea. Puneți o jumătate de linguriță de sare într-un pahar cu apă caldă, amestecați și soluția pentru a scăpa de neplăcerile unui guturai este gata! De asemenea, apelați la o supă călduță de pui - are un rol anti-inflamator și de a elibera congestia. Odihniți-vă cel puțin șapte ore pe noapte, spălați-vă pe mâini, de mai multe ori pe zi, căci este cel mai simplu mod de a opri răspândirea microbilor. Un alt sfat al medicilor este să păstrați o distanță de cel puțin un metru de persoanele care prezintă simptome asemănătoare gripei. Nu înseamnă însă că trebuie să vă izolați. Izolarea socială, singurăta-tea, asociate de multe ori cu de-presia, slăbesc sistemul imunitar.