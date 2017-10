Cum să ţinem în frâu colesterolul

Cum să ținem în frâu colesterolul

Colesterolul este absolut necesar supraviețuirii organismului, fiind esențial pentru producerea hormonilor, formarea membrelor celulare și producerea bilei acide, folosită la digestie. Însă, un exces de colesterol reprezintă un motiv de îngrijorare. Prezența unui nivel excesiv de colesterol în sânge poate declanșa foarte multe probleme de sănătate. De exemplu, nivelul ridicat de colesterol în sânge blochează pereții arteriali și determină apariția de boli cardiovasculare. Studiile au arătat faptul că motivul fundamental al nivelului ridicat de colesterol din corp îl reprezintă un stil de viață nesănătos, în special cel adoptat de oameni în ultimii ani. În plus, dieta bogată în grăsimi saturate joacă un rol semnificativ în producerea unor cantități nedorite de colesterol. Există căi prin care putem menține colesterolul în zona de siguranță. Nu este simplu și implică atât o alimentație potrivită, cât și exerciții fizice. Este suficient să ne stabilim un stil sănătos de viață și totul va veni de la sine. Alimentație sănătoasă Cea mai mare parte a colesterolului din alimentație provine din grăsimi animale care se găsesc în alimente precum carnea, untul, margarina, laptele și peștele. O dietă sănătoasă trebuie să conțină cât mai multe grăsimi provenite din uleiuri vegetale, nuci, avocado, somon și să fie cât mai mult reduse alimentele bogate în grăsimi ca laptele integral, carnea, chipsurile și produsele de patiserie. Studiile cercetătorilor americani au arătat că vitamina C normalizează nivelul colesterolului, în special la persoanele mai în vârstă. Și vitamina E, conținută de morcovi, semințe de floarea soarelui sau migdale, este recomandată pentru menținerea unei valori normale a colesterolului. Calciul este foarte important pentru întărirea structurii osoase și, implicit, pentru evitarea afecțiunilor cardiovasculare. Cercetătorii americani au arătat că produsele lactate, consumate zilnic, scad nivelul colesterolului cu cinci unități în doar câteva săptămâni.Eliminați din alimentație, pe cât posibil, carnea roșie, ouăle și uleiul de floarea soarelui. Folosiți ulei de măsline, bogat în vitaminele A, B1, B2, C, D, E, K, fier și acizi grași nesaturați, dar și ulei de cânepă, plini cu acizi grași Omega 3 și Omega 6. Acesta ajută la reglarea colesterolului, reduce cantitatea de zahăr din sânge și este recomandat și diabeticilor. De asemenea, reglează flora intestinală și îmbunătățește sistemul imunitar și menține sănătatea sistemului nervos. Vitamina C și mulți morcovi Citricele pot fi consumate în exces. Puteți înlocui gustările dintre mese cu o portocală sau chiar cu un măr. Morcovii proaspeți pot fi cel mai bun desert. Sucul de morcovi poate înlocui cafeaua de dimineață, iar în câteva săptămâni, efectele asupra valorii colesterolului pot fi ușor sesizabile. Încercați să gătiți mai multă varză, iar din mâncare nu ar trebui să lipsească ceapa și usturoiul, în cantități cât mai mari. Nu evitați să le consumi proaspete, căci ele sunt perfecte pentru menținerea colesterolului la o valoare normală. Mișcarea, inamicul colesterolului Sedentarismul este principalul aliat al colesterolului ridicat. Faceți cât mai multă mișcare. Dacă timpul nu vă permite, trebuie să știți că treizeci de minute de exercițiu fizic de trei pe săptămână aduc la normal nivelul colesterolului. Mergeți pe jos cât mai mult, înlocuiți urcatul cu liftul cu scările și nu ezitați să alergi 30 de minute dimineața, la fiecare sfârșit de săptămână.