Cum să-ţi obişnuieşti micuţul să se spele pe mâini

Cum să-ți obișnuiești micuțul să se spele pe mâini

Pentru micutul tau, orice bat gasit pe jos, pietricica din parc sau balta noroioasa poate deveni o jucarie noua si interesanta. In plus, va dori sa puna manutele pe pisica draguta a vecinei, pe noul caine al prietenei tale, cu alte cuvinte, pe tot ce ii place sau ii trezeste interesul la momentul respectiv.Cum s-au dus de mult vremurile in care il puteai pune in carucior si erai linistita ca este in siguranta, noul tau aliat impotriva microbilor si a pericolului de imbolnavire a piciului sunt lectiile de igiena. Daca urmezi cateva sfaturi simple, spalatul pe maini se va transforma dint-o obligatie de care copilasul se fereste, intr-o activitate placuta, scrie sfatulparintilor.ro.