Cum să te menţii în formă după cura de slăbire

Cum să te menții în formă după cura de slăbire

Ştire online publicată Miercuri, 20 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii atrag atenția că nu partea cu topirea kilogramelor în plus este marea provocare pentru silueta ta, ci modul în care reușești să te menții după ce ai slăbit.Dacă te-ai privat o vreme de înghețata preferată și ai mers la sala de fitness de parcă ți-ar fi taxat cineva absențele, nu înseamnă că acest chin temporar te va scuti de reapariția colăceilor nesuferiți pentru toată viața. Potrivit eva.ro, în mod ideal, poți slăbi printr-o dietă echi-librată, mișcare și alegeri alimentare sănătoase. În mod realist, probabil că te-ai cam înfometat și ai făcut mai multe abdomene decât credeai că poți face, pentru o greutate de vis. Acum este momentul să te menții după ce ai slăbit, dar cum poți face acest lucru, fără să duci o viață de restricții, precum cele care te-au ajutat să scapi de greutatea prea mare? Foarte simplu. Prin obiceiu-rile sănătoase, pe care le afli mai jos!Gustări sănătoase, în porții miciChiar dacă acum te simți ușoară ca un fulg, trebuie să fii în continuare foarte atentă la ce mănânci, altfel efectul yo-yo (de reîngrășare) te va prinde din urmă. Ar fi bine să ai mereu la îndemână gustări sănă-toase (brânză degresată, iaurt, fructe, legume), care să îți țină de foame și să te facă mai puțin vulnerabilă în fața napolitanelor cu ciocolată. Micșorează însă porțiile și mănâncă de cinci ori pe zi, în loc de trei. În acest fel, îți ajuți metabolismul să lucreze în forță cât e ziua de lungă, în favoarea formelor tale perfecte.Hidratează-te constantBea cel puțin 8 pahare de apă pe zi, pentru o ardere mai eficientă a grăsimilor și o senzație de sațietate prelungită. În plus, vei fi mai puțin dornică să bei sucuri acidulate, dacă senzația de sete nu apare de-a lungul zilei.Fă dragoste desSexul are foarte multe beneficii, printre care și menținerea siluetei. Vei arde calorii într-un mod plăcut și vei fi motivată să îți menajezi silueta, când trupul îți va fi admirat de iubit.Mișcare, cu orice ocazieCe-ar fi dacă ai uita de lift și ai urca scările sau ai coborî din autobuz cu o stație înaintea destinației finale, pentru un plus de mișcare? Profită de fiecare ocazie pentru a-ți lucra musculatura și vei rămâne mereu în formă.Nu mânca pe fond emoționalMulte persoane mănâncă mai mult decât are organismul lor nevoie, pe fond emoțional: din plăcere, din plicti-seală, din lăcomie sau copiind com-portamentul alimentar greșit al parte-nerului de masă. Mestecă încet și ascultă-ți corpul, el îți spune de fieca-re dată când i-a ajuns hrana. E în regulă să lași mâncare în farfurie, uită de ce ți-au zis parinții tăi în copilărie.Cumpără produsele potriviteCumpărăturile din supermarket sunt un factor de care trebuie să ții cont, când vrei să te menții după o cură de slăbire. Stai departe de raioanele care te tentează (dulciuri, semi-preparate, sucuri acidulate etc.) și fă o listă de produse sănătoase de acasă, pe care să o respecți cât mai fidel. Alege proteine slabe, fructe, legume și cereale integrale, în loc de prăjituri, bomboane și chipsuri.