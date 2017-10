Cum să spui STOP fumatului. Ghid în cinci paşi

3

VOINTĂ

Să fim serioși. Nu există decât un singur pas: -VOINȚĂ. Cine e pămpălău și nu are voință poate să urmeze nu 5 pași ci 100 că tot degeaba, după câteva zile se ia iar de fumat.Când am zis că de mâine nu mai fumez așa a fost și anul acesta fac 22 de ani de când nu mai fumez. Cei din familie au râs, cunoscuții au făcut mișto iar eu am fost hotărât și cu o voință de fier am renunțat definitiv la țigări. Medicul spune că numai persoanele cu un caracter puternic pot rezolva din prima o astfel de problemă, cum e cea a fumatului ! Cred că are dreptate. De obicei un fumător se consolează-" că ce, o să mor dacă mai fumez un an " ??!!. Și uite așa anii trec și otrava încet, încet își face efectul. Voința e singurul "medicament" care vă vindecă de boala fumatului.