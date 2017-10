Cum să ne menţinem creierul sănătos

Cum să ne menținem creierul sănătos

Ritmul alert în care trăim, stresul la care suntem supuși zilnic, dar și regimul alimentar nepotrivit ajung în cele mai multe cazuri să provoace afecțiuni asupra creierului. Însă, pentru a ne păstra mintea sănătoasă nu trebuie decât să respectăm câteva sfaturi simple.Cea mai importantă parte a organismului, creierul, controlează aproape toate procesele corpului, inclusiv bătăile inimii, respirația, digestia, mișcările musculare, vorbirea și cele cinci simțuri, dar este responsabil și de procesul memoriei, emoții și raționament.Ceea ce este grav, însă, este faptul că bolile degenerative și cele psihologice, care sunt strâns legate de funcționarea normală a creierului, afectează din ce în ce mai mulți tineri și tot mai multe persoane acuză atacuri de panică. De aceea, este foarte important să știm cum ne putem menține sănătatea psihică și cerebrală a creierului.Ce boli ne pot afecta creierulDemența este una dintre cele mai frecvente forme ale bolilor degenerative ale creierului. Persoanele care suferă de această boală își pierd treptat abilitățile intelectuale și cognitive. Primele semne ale demenței pot fi subtile la început, dar pot progresa până la pierderi importante de memorie, tulburări de personalitate sau dificultăți de vorbire. Boala Alzheimer este cea mai comună formă de demență.Cu toate că nu se cunosc cu exactitate cauzele acestei boli, există dovezi că distrugerea lentă, ireversibilă a celulelor creierului are loc în momentul în care se acumulează proteine anormale în creier.Totodată, epilepsia este o boală caracterizată prin prezența unor descărcări electrice anormale la nivelul creierului.Ce trebuie să evitați pentru a avea o minte sănătoasăMedicii specialiști au constatat, în timp, că indiferent de tipul afecțiunii cerebrale sau de tulburarea psihologică, există câțiva factori de risc ce apar constant în stilul de viață al bolnavilor. Prin urmare, dacă doriți să păstrați sănătatea creierului renunțați la fumat și la alcool.Chiar dacă un pahar de vin roșu pe zi este de obicei recomandat împotriva demenței, consumul regulat și excesiv de alcool poate cauza această boală, dar și accidente vasculare. În plus, utilizarea tutunului duce deseori la demență, accidente și anevrisme cerebrale.Mai trebuie evitate grăsimile animale saturate din carne, lapte integral, unt sau brânză și uleiurile vegetale din margarină, maioneză sau hrană procesată.Mai multă mișcare și o dietă sănătoasăExercițiile fizice efectuate în fiecare zi, cel puțin jumătate de oră, reduc extrem de eficient colesterolul crescut, tensiunea arterială, mențin o greutate normală a corpului, iar riscul unui accident vascular cerebral scade drastic. Chiar dacă nu reușiți să urmăriți un program strict de sport, puteți măcar să urcați scările în loc să luați liftul, să evitați să luați mașina pentru drumurile scurte și să o parcați puțin mai departe de casă sau de locul de muncă pentru a vă plimba mai mult.De asemenea, pentru o alimentație sănătoasă este indicat consumul de fructe, legume, nuci și pește. Acizii grași omega 3 se găsesc mai ales în nuci și în peștele gras, cum ar fi somonul și sardinele. Acești acizi contribuie la scăderea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol, reduc inflamația creierului și îmbunătățesc funcția acestuia.Nu uitați de exercițiile pentru creierActivitatea creierului trebuie menținută la parametri ridicați pentru a preveni sau pentru a încetini bolile cerebrale. Așa cum corpul uman are nevoie de sport pentru a se menține în formă, la fel și creierul necesită mișcare pentru a funcționa cum trebuie. De aceea, sudoku, jocurile de cuvinte încrucișate sau integramele ajută la păstrarea sănătății creierului.Mai mult, încercați să păstrați o atitudine pozitivă. Potrivit studiilor de specialitate, oamenii depresivi sunt de două ori mai dispuși să sufere de boala Alzheimer decât cei care nu au suferit niciodată depresie.