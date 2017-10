Cum să îţi schimbi stilul de viaţă pentru a scăpa de hipertensiune

Cum să îți schimbi stilul de viață pentru a scăpa de hipertensiune

Aproximativ 40 la sută dintre români suferă de hipertensiune arterială, boală care poate distruge inima, rinichii, ochii, dar și creierul. Consecințele hipertensiunii pot fi grave, susțin medicii, de aceea este important ca oamenii să țină cont de anumite recomandări.În România, 4 din 10 persoane sunt diagnosticate cu hipertensiune arterială, iar țara noastră se află pe locul patru în Europa în ceea ce privește mortalitatea cauzată de boli ale inimii, potrivit statisticilor. În cursul acestei săptămâni, Direcția de Sănătate Publică a marcat Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hipertensiunii Arteriale, prin demararea unei campanii de informare, denumită „Un stil de viață sănătos - O presiune arterială normală!”. „Scopul aceste campanii este informarea populației cu privire la beneficiile unui stil de viață sănătos pentru menținerea tensiunii arteriale la valori normale. De asemenea, oamenii trebuie să cunoască metodele de diagnosticare precoce a hipertensiunii, dar și importanța consultului medical de specialitate”, susține dr. Loti Popescu, șeful Biroului pentru Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța.44% dintre românii afectați nu știu că sunt bolnaviCu ocazia Zilei de Luptă Împotriva HTA, pe 17 mai, dr. Ioan Bruckner, președintele Societății Române de Medicină Internă, a declarat că aproape jumătate dintre bolnavi nici măcar nu știu că au hipertensiune. „Din totalul celor cu hipertensiune arterială, doar 44 la sută știu că suferă de această boală. Dintre cei care se știu bolnavi, 39 la sută sunt tratați, însă, din șapte-opt care primesc tratament, doar trei sunt corect tratați”, a afirmat dr. Bruckner. Primele semne ale unei posibile creșteri a tensiunii arteriale sunt durerea în ceafă și pulsul peste 80, moment în care este recomandată vizita la medicul specialist. Dr. Bruckner a precizat că hiperten-siunea este dăunătoare pentru mai multe organe, dar riscul vital este atunci când boala afectează inima și creierul.Ce trebuie să eviți pentru a scăpa de hipertensiunea arterialăÎn general, tensiunea arterială este influențată de stres, alimentația nepotrivită, alte boli, dar și de lipsa activității fizice. Printre factorii favorizanți pentru hipertensiune se mai numără și fumatul, consumul de alcool, dar și obezitatea. „Indicele de masă corporală mai mare de 27 este corelat cu creșterea tensiunii arteriale, iar obezitatea abdominală crește riscul cardiovascular. Atâta timp cât prevenim obezitatea, prevenim și hipertensiunea, așa că faceți sport, renunțați la fast-food, limitați consumul de zahăr și grăsimi”, recomandă dr. Loti Popescu, reprezentantul DJSP Constanța. Totodată, medicul subliniază importanța reducerii consumului de sare, dar și a exceselor alcoolice. „Dieta fără sare poate scădea mode-rat hipertensiunea la aproximativ 50% dintre hipertensivi. De asemenea, un consum mai mare de 30 de grame de alcool pur pe zi duce la o creștere cu 3 mm Hg a tensiunii arteriale”, a mai spus dr. Popescu. În plus, problemele inimii pot fi prevenite prin sport și mișcare în aer liber. „Lipsa activității fizice, zilnic, conduce la ateroscleroză, obezitate, afecțiuni cardiovasculare și crește tensiunea arterială”, a adăugat medicul specialist.Potasiul, bun pentru reducerea tensiunii arterialeDr. Loti Popescu ne-a mai informat că sunt anumite substanțe, precum potasiul, care protejează valorile tensiunii arteriale în limite normale. „Cu cât cantitatea de potasiu consumată este mai mare, cu atât valoarea tensiunii arteriale este mai mică, ceea ce scade și riscul de accidente vasculare cerebrale”. Pentru a ține tensiunea sub control, medicul mai recomandă un aport zilnic de calciu de 1200 mg, precum și alimente care conțin magneziu, deoarece are un efect vasodilatator.