Cum să îţi menţii pielea sănătoasă iarna

Cum să îți menții pielea sănătoasă iarna

Prognoza meteorologică pentru acest week-end, dar și pentru săptămâna viitoare, anunță ger și temperaturi sub zero grade Celsius. Vremea rece determină crăparea și uscarea pielii, iar tenul este cel mai expus. Totuși, dacă vreți să vă protejați pielea în sezonul rece, trebuie să țineți cont de câteva sfaturi utile. Pe timpul iernii, pielea devine tot mai uscată din cauza prezenței reduse a umidității în atmosferă. Prin urmare, expunerea pielii la aer rece, uscat, dar și la sursele de căldură din casă sau de la locul de muncă poate duce la crăparea și uscarea pielii, provocând mâncărime și chiar durere. Dacă în mod normal, pielea este acoperită de un strat de ulei care ajută la menținerea flexibilității acesteia și o protejează de mediul înconjurător, în se-zonul rece, temperaturile scăzute diminuează umiditatea din piele și o usucă. Acesta este un semn că bariera naturală de uleiuri a pielii a fost afectată și trebuie să luați măsuri pentru a o proteja.Consumați multă apă și vitamina CCând vremea de afară este rece și uscată, organismul pierde mai multe fluide cu fiecare respirație, astfel, iarna corpul se deshidratează mult mai ușor. De aceea, pentru o hidratare potrivită a pielii ar fi indicat să consumați cel puțin opt pahare de apă, în fiecare zi.Specialiștii mai recomandă și o alimentație echilibrată, bogată în vitamina C. Prin urmare, din dieta zilnică nu trebuie să lipsească fructele și legumele. În același timp este indicat să renunțați la deserturile cu zahăr. Potrivit studiilor, persoanele care mănâncă alimente care conțin vitamina C au o piele mai sănătoasă decât cele care preferă dulciurile.Evitați băile lungi și sursele de stresCu toate că dușurile sau băile lungi și fierbinți dau o stare de con-fort pe timp de iarnă, acestea pot provoca uscarea pielii și lipsa de umiditate pe termen lung. Sunt recomandate dușurile scurte și călduțe, chiar înainte de culcare, iar ziua este indicată utilizarea gelului de duș în loc de săpun pentru o hidratare suplimentară.De asemenea, este cunoscut faptul că stresul duce la apariția anumitor boli de piele cum ar fi acneea sau intoleranța la frig. Pentru a evita problemele, cel mai bine ar fi să încercați să eliminați factorii de stres din viața de zi cu zi.Nu uitați să vă îmbrăcați corespunzătorMajoritatea oamenilor așteaptă până în momentul în care temperaturile scad semnificativ pentru a purta mănuși sau fulare. Specialiștii recomandă, însă, protejarea mâinilor cu mănuși în orice zi a iernii, până spre primăvară. Și asta pentru că, din cauza frigului, orice leziune cutanată minoră se poate transforma într-o fisură care s-ar putea infecta. Din același motiv, trebuie să îngrijiți și buzele prin aplicarea unui balsam, pentru a preveni deteriorarea acestora.Reduceți cantitatea de carne din dietăPentru a păstra sănătatea pielii este necesară suplimentarea aportului de substanțe nutritive, proteine, vitamina A, zinc și acizi grași esențiali. În acest scop puteți consuma cereale integrale, carne slabă, pește, uleiuri vegetale, nuci, semințe și avocado. Totodată, aminoacizii din proteinele slabe sunt esențiale pentru o piele strălucitoare. Consumul unei cantități reduse de carne la fiecare masă menține tinerețea pielii și oferă un surplus de energie, într-un timp relativ scurt.