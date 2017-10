Cum să faceţi autoexaminarea corectă a sânilor

Cum să faceți autoexaminarea corectă a sânilor

Cancerul de sân face ravagii printre femei. Mai mult de un sfert din cancerele care afectează femeile sunt cele mamare. Tocmai de aceea, autoexaminarea lu-nară a sânilor este un obicei cât se poate de bun fiindcă este modul cel mai rapid de a depista orice fel de schimbare ce poate apărea la nivelul sânilor. Cu cât este depistată mai curând, cu atât cresc șansele de vindecare completă și scad riscurile de pierdere a sânilor. Cu toate acestea, palparea nu ține loc de control medical periodic. De foarte multe ori, can-cerul de sân este depistat după ce s-a răspândit și a afectat alte părți ale corpului. Federațiile internaționale de medici sugerează ca autoexaminarea să înceapă în jurul vârstei de 20 de ani. Este cunoscut că una din zece femei poate să prezinte simptome de cancer de sân la un moment dat în viața ei, mai ales între 40 și 65 de ani. Palpare lunară Prin examinarea regulată a sânilor femeia poate observa mult mai ușor orice modificări care apar. „Perioada cea mai bună pentru autoexaminare este după o săptămână de la terminarea ciclului, întrucât atunci sânii nu sunt sensibili sau infiltrați. Dacă aveți menstruații neregulate este bine să efectuați autoexaminarea în aceeași zi a fiecărei luni. Și femeile însărcinate, care alăptează sau care au implanturi mamare trebuie să efectueze autoexaminarea”, explică dr. Marian Pavel. Consult obligatoriu „Dacă observați zone tari sau scurgeri ori modificări ale pielii sânului, nu trebuie să vă panicați. Astfel de probleme nu indică neapărat prezența cancerului, ci poate fi vorba doar de un caz benign. Este însă obligatorie prezentarea la medicul de familie sau la medicul specialist pentru o consultație amănunțită și, eventual, un diagnostic și tratament”, a mai precizat dr. Marian Pavel. Tehnica palpării sânilor 1. Culcați-vă pe spate, așezați o pernă sub umărul drept și plasați brațul drept sub cap. 2. Folosind pulpele celor trei degete mijlocii de la mâna stângă palpați sânul drept, încercând să depistați prezența unor eventuali noduli. 3. Palpați cu blândețe, dar suficient de ferm pentru a vă obișnui cu senzația normală a sânilor dvs. Prezența unei benzi mai ferme de-a lungul curburii inferioare a fiecărui sân este normală. Dacă nu sunteți sigură cât de ferm trebuie să apăsați, consultați-vă cu medicul. 4. Palpați sânii de jur împrejur, după un model circular, în sus și în jos sau după dispunerea spițelor de roată. Obișnuiți-vă să aplicați de fiecare dată aceeași metodă și să verificați toată suprafața sânilor. De asemenea, rețineți de la o lună la alta constatările făcute. 5. Repetați examenul descris și pentru sânul stâng, folosind degetele mâinii drepte. (Mutați perna sub umărul stâng). 6. Repetați examinarea ambilor sâni stând în picioare, ținând brațul de partea sânului examinat în spatele capului. Examinarea în picioare face mai ușoară depistarea modificărilor din regiunile superioare și exterioare ale sânilor (axile). Aici își au sediul aproximativ jumătate din cancerele mamare. 7. Este foarte probabil să preferați efectuarea examinării sânilor stând în picioare în timpul dușului. Unele modificări ale glandei mamare pot fi depistate mai ușor când pielea este umedă și alunecoasă datorită săpunului.