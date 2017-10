Cum să eviţi amputarea piciorului atunci când ai diabet

Cum să eviți amputarea piciorului atunci când ai diabet

Persoanele care suferă de diabet sunt mult mai sensibile la anumite afecțiuni, iar dacă nu își respectă dieta și tratamentul, pot dezvolta complicații grave. Una dintre aceste probleme este ulcerul diabetic la picior. În lipsa unui tratament adecvat, bolnavii riscă să rămână ologi pentru tot restul vieții.Medicii sunt de părere că cel mai bun mod de a trata un ulcer la pacienții cu diabet zaharat este, înainte de toate, prevenirea dezvoltării bolii.„La început, se recomandă vizita regulată la medic, care își poa-te da seama cât de mari sunt riscurile dezvoltării unui ulcer diabetic și, implicit, a rănilor la tălpi și la picioare. Doctorul va putea apoi să pună în aplicare o strategie de prevenire a bolii”, afirmă dr. Raluca Pasăre, medic specialist chirurgie generală la clinica ON din Constanța. În caz contrar, bolnavii care suferă de diabet zaharat și nu țin cont de restricțiile alimentare și de sfaturile medicilor pot suferi complicații deosebit de grave, ce pot duce chiar până la tăierea unui picior.Constănțenii care au astfel de probleme și vor să se trateze beneficiază, până vineri inclusiv, de reduceri de preț la Varicoline, în cadrul clinicii ON.15% dintre diabetici suferă amputări ale picioarelorBolnavii de diabet sunt pre-dispuși la ulcerația piciorului, cu o evoluție rapidă. De obicei, infecțiile sunt foarte agresive și se asociază adesea cu apariția cangrenei ce poate duce la pierderea piciorului. Dr. Raluca Pasăre spune că aproximativ 15% dintre pacienții cu diabet zaharat se îmbolnăvesc de ulcer diabetic la picior. Dintre diabeticii cu ulcer la picior, 6 procente sunt spitalizați din cauza infecțiilor sau a complicațiilor. Medicul chirurg precizează că principalul motiv al amputațiilor la membrele inferioare care au loc în Statele Unite ale Americii este chiar diabetul zaharat. În plus, aproximativ 14 - 24% dintre diabeticii care dezvoltă un ulcer la membrele inferioare suferă o amputare.Potrivit dr. Pasăre, oricine poate suferi de ulcer diabetic la picior, însă bărbații în vârstă sunt mai predispuși la această afecțiune.„Bărbații cu vârsta înaintată prezintă riscuri mai mari de a avea ulcer diabetic la picior. Boala se instalează mai ușor și la persoanele cu diabet zaharat, boli de rinichi, ochi și inimă. De asemenea, excesul de greutate combinat cu alcoolul și tutunul joacă un rol important în dezvoltarea ulcerului diabetic”, explică dr. Raluca Pasăre.Primele semne ale piciorului diabeticCei care suferă de ulcer diabetic prezintă o mai mare sensibilitate la nivelul piciorului, deficiențe ale circulației sanguine din picior, deformări ale membrelor inferioare și iritație. Toți acești factori alături de perioada lungă de timp în care organismul a fost afectat de diabet duc la apariția piciorului diabetic.„La pacienții care au diabet zaharat de mai mulți ani se poate dezvolta neuropatie, adică afectarea simțului la nivelul piciorului până la amorțire totală în picioare din cauza lezării nervilor, cauzată de valorile crescute ale glucozei din sânge într-un timp îndelungat. Leziunile pot apărea de multe ori, fără durere, iar bolnavul nici măcar nu este conștient de problemă”, menționează dr. Raluca Pasăre.Medicul mai spune că imediat cum este observat, ulcerul trebuie tratat cât mai repede de către specialist. Și asta pentru a reduce riscul de infecție și amputare, pentru a îmbunătăți calitatea vieții și pentru a reduce costurile de îngrijire a sănătății.Tehnici moderne de tratare a ulcerului diabeticClinica Varicoline dispune de unul dintre cele mai mari centre din țară de tratamente, răni sau plăgi cronice, care sunt extrem de dificil de vindecat sau aproape imposibil prin tehnicile de la ora actuală. Medicii de aici aplică bolnavilor tratamente hidro-active, adaptate în funcție de fiecare pacient în parte, ce asigură un succes mai rapid al terapiei.Dr. Raluca Pasăre susține că, atâta vreme cât leziunea este diagnosticată la timp, plaga ulceroasă poate fi tratată local, cu ajutorul unor pansamente hidro-active foarte eficiente. Acestea trebuie aplicate corespunzător, însă, numai la indicația specialistului.„Am avut în tratament pacienți care au fost tratați ani în șir după metoda clasică, fără un rezultat satisfăcător, sau le-au fost propuse metode radicale, cum ar fi amputarea, și care după aplicarea noului concept hidro-activ s-au vindecat”, povestește medicul chirurg.În plus, constănțenii care apelează, până pe 31 august, la serviciile clinicii Varicoline beneficiază de 50% reducere la consultație. Cei interesați se pot programa la numărul de telefon 0241/54.84.31.