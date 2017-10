Cum să evităm arsurile stomacale de Revelion

Doar o zi și câteva ore ne mai despart de petrecerea de Anul Nou și toată lumea aleargă prin piețe și magazine pentru ultimele pregătiri. Atenție însă ce puneți pe masă! După excesul alimentar de Crăciun, doctorii recomandă cumpătare, măcar de Revelion,pentru a evita crampele sau arsurile stomacale.Fie că ești acasă, împreună cu familia, la munte, cu prietenii sau mergi la o petrecere într-un restaurant, de obicei, totul se învârte în jurul unei mese îmbelșugate, de Revelion. Specialiștii ne avertizează, însă, că meniurile de sărbători sunt, de cele mai multe ori, alcătuite din principalele alimente care cauzează arsuri stomacale. Citiți în continuare câteva sfaturi care să vă ajute să preveniți problemele de sănătate și să vă bucurați liniștiți de petrecerea dintre ani.Mâncați încet, nu consumați mult alcool și faceți mișcareSpecialiștii spun că volumul de mâncare pe care îl serviți la o masă este foarte important, prin urmare, farfuria nu trebuie umplută până la refuz. Este recomandat să așezați în farfurie porții mici din fiecare fel de mâncare și să serviți cu înghițituri moderate, fără să vă grăbiți. În acest fel puteți evita senzația de greață ce apare, de obicei, după un consum excesiv și lacom de alimente.Încercați să mâncați și să mestecați încet bucatele de sărbători, pentru a scăpa și de senzația de balonare.De asemenea, antreurile pe care le serviți înainte de masă sunt ideale pentru a preveni arsurile stomacale. Puteți pune pe masă salate de legume, creveți, somon sau alte alimente bogate în proteine și sărace în grăsimi.Totodată, desertul trebuie consumat cu moderație. Deși sunt atât de gustoase, principalele alimente responsabile de arsurile stomacale sunt prăjiturile cu multă ciocolată, cozonacul cu multă cremă sau bomboanele. Dacă totuși vreți să fiți siguri că nu veți avea probleme cu stomacul sau cu kilogramele în plus, o salată de fructe este cea mai bună alegere.În ceea ce privește consumul de alcool, un pahar de vin sau de șampanie cu siguranță nu vor afecta stomacul, în schimb, terminarea unei sticle va face diferența.Pentru o digestie corectă după mesele bogate de sărbători este nevoie de mișcare. În plus, în seara de Revelion, câteva reprize de dans după fiecare masă pot face minuni pentru sănătate și vă vor face să vă simțiți mai energici.Vindecă-ți stomacul cu produse naturaleEste indicat să beți un pahar mare de apă chiar de la primele semne că stomacul are probleme. Apa poate direcționa acidul înapoi în esofag, de unde ajunge în stomac.Puteți ameliora arsurile și cu ceai din infuzii de ghimbir, anason, chimen sau secară. Într-un pahar cu apă, se adaugă două lingurițe de plante, se lasă zece minute la infuzat, după care se bea conținutul. De asemenea, sucurile de morcovi, castraveți, ridichi sau sfeclă roșie ajută la atenuarea acidului.Un alt tratament naturist recomandat pentru problemele stomacului constă într-un amestec de bicarbonat și câteva picături de suc de lămâie. Când intră în contact cu acidul, lămâia are rolul de a dispersa gazele pe care le produce bicarbonatul în stomac.