Cum să ai un zâmbet strălucitor vara aceasta

Suntem deja la jumătatea lunii iunie, iar cei mai mulți dintre noi se gândesc unde și când își vor petrece concediul de vară. Însă, pregătirea pentru vacanță presupune, printre altele, și o vizită la medicul dentist. Acesta ne va ajuta să vindecăm eventualele maladii ale dinților, să remediem micile defecte și să ne bucurăm de cel mai frumos și modern zâmbet pe timpul verii.Cosmetica dentară este „capul de afiș” al acestui sezon estival, sunt de părere medicii stomatologi. „Aceasta presupune intervenția asupra micilor imperfecțiuni ale dinților, cum ar fi culoarea, spațiul dintre dinți, nealinierea danturii sau decorarea dinților”, am aflat de la dr. Ioan Traian Moina, medic dentist în cadrul cabinetului Dentarex din Constanța.Detartrajul ne apără de infecțiiDr. Moina ne-a spus că unul dintre cele mai comune tratamente cosmetice este cel de igienizare și constă în îndepărtarea tartrului. „Detartrajul, cum este numită operațiunea de curățare a dinților, îndepărtează tartrul de pe dinte și de sub gingie, astfel încât nu numai dintele ci și mucoasa este curată, deci mult mai apărată de inflamații sau infecții”, a afirmat medicul dentist. Mai mult, îndepărtarea tartrului nu este doar o etapă a cosmeticii dentare, ci aceasta se realizează de către dentist înainte de orice intervenție stomatologică. „Este necesar ca medicul să poată aprecia starea dintelui și a parodonțiului fără depunerile de tartru”, a explicat dr. Moina.Ce metodă de îndepărtare a tartrului putem alegePotrivit medicului dentist, metodele cel mai frecvent folosite pentru curățarea tartrului sunt detartrajul manual, cel cu ultra-sunete și cel cu aer comprimat. „Detartrajul manual, efectuat de stomatolog cu instrumente specifice, este mai îndelung, mai neplăcut, dar sigur se îndepărtează tot tartrul subgingival. Pentru cei cu hipersensibilitate, detartrajul se poate realiza și sub anestezie”, a menționat dr. Ioan Moina.Cea de-a doua metodă de detartraj menționată mai sus presupune fragmentarea tartrului cu ultrasunete și îndepărtarea fragmentelor printr-un jet de apă. „Nu toate fragmentele sunt îndepărtate, de aceea medicul va verifica și, la nevoie, va interveni manual, caz în care se poate apela și la anestezie”, a adăugat stomatologul. În final, detartrajul cu aer comprimat se adresează numai celor care nu au dinții sensibili, deoarece jetul de aer comprimat poate fi destul de puternic și poate provoca dureri în unele locuri.Care sunt următorii pași în obținerea unei danturi perfecteOdată finalizată curățarea dinților, dentistul vă va spune ce trebuie să faceți în continuare pentru a avea o dantură străluci-toare. „Dacă dinții au o colorație gălbuie, maronie sau pătată se poate obține o așa-numită albire, adică decolorare până la două nuanțe mai deschis, prin două metode, ambele sub strictul control al specialistului”, ne-a mai spus dr. Moina. Prima metoda constă în confecționarea a doua gutiere care să îmbrace dantura în care medicul introduce un gel special. Pacientul doarme cu aceste gutiere 5 - 7 nopți, iar între timp evoluția decolorării și starea dinților și a mucoasei este evaluată zilnic de către dentist, urmând ca albirea să fie finalizată printr-un periaj și o lustruire.Cea de-a doua metodă este mai comodă și mai rapidă, susține dr. Ioan Moina. „Albirea se desfășoară în cabinet timp de trei zile câte 20 de minute. Aplicăm pe dinți un gel cu peroxid de hidrogen pe care-l activăm cu o sursă de lumină”, a afirmat dentistul. Cu toate acestea, ambele metode folosesc geluri cu peroxizi care subțiază ușor smalțul dintelui, motiv pentru care dr. Moina nu recomandă albiri prea dese.Cum se realizează decorarea dințilorÎn ultimii ani, tot mai multe persoane aleg să își împodobească dantura cu bijuterii. Acestea sunt fie din metale sau pietre prețioase, fie din cristale sau zirconiu, pot fi păstrate un sezon întreg și pot fi asortate la diferite evenimente sau ținute.Dr. Moina ne-a explicat cum se realizează aplicarea acestor accesorii. „Fixarea bijuteriilor dentare nu afectează integritatea dintelui. Picătura de demineralizant care se aplică în locul unde este montată bijuteria este foarte mică și susținută numai 15 secunde. Aplicarea bijuteriei presupune și un strat subțire de material compozit fotopolimerizat, care după finisare va și proteja dintele”, a precizat stomatologul.În final, indiferent care este metoda cosmetică dentară pentru care optați, nu trebuie să uitați că cei mai frumoși dinți sunt cei sănătoși, iar pentru acest lucru se recomandă vizita periodică la medicul dentist.