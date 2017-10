Cum să ai un "păr" de invidiat. Iată şapte mituri despre peruci

Cum să ai un "păr" de invidiat. Iată șapte mituri despre peruci

Cine nu își dorește un păr des și sănătos? Din păcate, statisticile sunt îngrijorătoare în această direcție. Tot mai multe femei și bărbați își pierd părul parțial sau total. Cauzele sunt multe: îmbătrânirea și dereglările hormonale, bolile autoimune, chimioterapia, pelada, diverse tratamente etc.„Odată cu pierderea părului, femeile în special, își pierd încrederea în sine și încep să caute tot felul de metode pentru a masca problema. Cea mai practică este acoperirea capului cu un fes, batic, turban, dar acest lucru nu va rezolva disconfortul psihic resimțit. Al doilea lucru care este făcut este vizita la dermatolog. Acesta va prescrie o serie de tratamente până când unul din ele va avea rezultat sau nu. Această metodă este costisitoare și, de multe ori, dăunătoare întregului organism, dacă este vorba de ingerarea de medicamente”, ne spun reprezentanții Jiva Hair Boutique.Femeile fac toate aceste lucruri din disperare și vor asculta de orice „doctor de salon” care le va prescrie tincturi și diverse ceaiuri miraculoase. Ceea ce se omite este că pe întreaga perioadă de tratament, părul nu crește instant, tratamentul va da rezultate în timp.Când e vorba de purtarea unei peruci, toată lumea e reticentă. Există pre-concepții legate de purtarea perucilor, preconcepții care devin din ce în ce mai halucinante, deși industria perucilor este din ce în ce mai performantă. „Teama că de «ce va zice vecina» este hilară. Teama de penibil este nefondată și bazată pe lipsa de informații. Așa că am decis să contraatacăm o parte din miturile create în jurul perucilor”, ne îndeamnă echipa Jiva Hair Boutique.1. Cade când bate vântul. Dacă este furtună și vântul bate cu peste 60 km/h, atunci da, va zbura de pe cap orice. Dacă peruca nu este lipită, o poți fixa cu clipsuri speciale.2. Se vede că e perucă. Doar dacă nu ți-ai ales peruca potrivită sau nu este bine poziționată, atunci se va observa ceva ciudat. Ca să eviți astfel de lucruri, ai nevoie de un consilier care să te sfă-tuiască ce fel de produs îți este necesar. Perucile de designer, standard sau cu monofilament vor arăta cel mai natural, vor fi cele mai confortabile și cel mai ușor de suportat și fixat.3. Dacă e sintetică nu e bună și lucește. Dacă este sintetică clasic, lucește. Dar ai auzit de kanekalon, futura fiber, cyber hair, modacrilyc? Acestea nu doar că nu lucesc, dar sunt făcute să înlocuiască cu succes părul natural, care nu poate fi întotdeauna de aceeași calitate.4. Trebuie să nu ai păr ca să porți o perucă. Total greșit! Dar actorii de la teatru sau Hollywood? Dar vedetele internaționale? Dar femeile afro-americane? Părul tău intră sub perucă și e chiar minunat felul în care te poți ajuta de părul tău ca să ascunzi total peruca.5. Dacă porți o perucă ești considerată o femeie ușoară. Există peruci pentru femei ușoare, dacă îți vei cumpăra peruca de la sex shop… mitul se confirmă! Dacă îți vei cumpăra peruca de la un magazin de peruci fashion sau medical, poți da foc mitului!6. Perucile nu se spală. Greșit! Acestea se spală și se îngrijesc cu multă atenție. Trebuie pieptănate, se folosesc produse și spray-uri speciale pentru păr sintetic sau natural. Se spală atunci când se îngrașă, când consideri că are nevoie de o reîmprospătare a coafurii etc.7. Perucile din păr natural sunt cele mai bune. Parțial adevărat. Dacă ai nevoie de o perucă pentru o perioadă mai scurtă de timp, o perucă din modacrylic va fi cea mai bună alegere. Acestea nu necesită îngrijire și atenție la fel de specială ca la părul natural. Părul natural se strică și el în timp, nu se poate regenera, iar după fiecare spălare, este necesară coafarea acestuia. Dacă porți peruci în mod constant, atunci investiția într-o perucă naturală este justificată, dar o singură perucă nu este de ajuns. Sunt necesare două peruci pentru a putea fi purtate alternativ.