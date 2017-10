Cum revitalizăm organismul după o vară întreagă

Vara a plecat, iar toamna se instalează încet, dar sigur. Ne-am bronzat, ne-am relaxat, ne-am plimbat, acum e timpul să ne reluăm programul obișnuit. Zilele au început să se micșoreze, iar nopțile să crească, așa că avem din ce în ce mai mult timp pentru noi.Cum facem însă să ne păstrăm bronzul și ca organismul nostru sleit de călduri să își recapete puterile și strălucirea? Aceasta este perioada cea mai potrivită pentru o schimbare și o revenire după excesele acumulate pe perioada toridă. Este momentul să ne pregătim corpul și inima pentru toamnă.Dincolo de schimbarea garderobei, acum ne îmbunătățim alimentația, profitând de toate legumele și fructele de sezon, disponibile în piață.Pentru a revitaliza pielea, e bine să folosim o cremă abrazivă ce va exfolia celulele moarte cauzate de impuritățile rezultate după expunerea excesivă la soare și ca urmare a utilizării diverselor creme cu factori de protecție. O mască hidratantă îi va face foarte bine tenului, adăugându-i un surplus de catifelare, iar dacă este aplicată imediat după duș, efectul este maxim.Mălai grișat și zahăr pentru exfolierePentru gomajul natural, se folosește mălaiul grișat înglobat în albuș de ou bine bătut. De asemenea, poate fi folosit și zahărul, care este blând, nu usucă pielea și poate fi utilizat pentru orice tip de piele.Următorul pas este hidratarea. Ea se obține atât prin aportul zilnic de lichide, fructe și legume, cât și cu ajutorul cremelor hidratante. Dacă sunteți adeptele tratamentelor cosmetice naturiste, efecte foarte bune obțineți și prin ștergerea feței cu zeama de la un castravete verde. Însă cel mai bun tratament, care redă pielii strălucirea și prospețimea naturală, este cel pe bază de vitamina C. Aceasta are efecte anti-îmbătrânire și stimulează regenerarea pielii, întărește circulația prin piele și duce la normalizarea culorii tenului. Se mai poate folosi o mască de argilă preparată cu zeama de la o lămâie verde.Avocado împotriva ridurilorPentru reducerea ridurilor, accentuate de expunerea la soare în timpul verii, este recomandat să apelăm la cremele cu acizi de fruc-te. O mască excelentă, nutritivă, este cea făcută dintr-un avocado cu coaja moale, care se amestecă bine cu o linguriță de miere. Se obține astfel o pastă care, întinsă pe ten timp de o jumătate de oră, împrospătează suprafața cutanată.Cu alunițele la controlAvând în vedere că alunițele sunt favorizate de soare, este bine ca toamna să le facem un inventar, să vedem cum au evoluat, dacă au mai crescut sau dacă s-au mai înmulțit. Este suficientă o vizită la medicul dermatolog, care va stabili dacă alunițele sunt sau nu un pericol pentru sănătatea noastră.Tăiați vârfurile păruluiVara, părul are mult de suferit. Chiar dacă îl acoperim, timpul lung petrecut în aer liber, apa mării sau a piscinei îl stresează și îi distrug fibra. De aceea, toamna este important să îi acordăm toată atenția. Primul pas este să-i oferim o vizită la coafor, pentru a scurta vârfurile măcinate. Produsele de hidratare sunt indicate la fiecare spălare, până când părul își recapătă strălucirea.