Cum puteţi scăpa de vergeturile din timpul sarcinii

Cum puteți scăpa de vergeturile din timpul sarcinii

Pe timpul celor nouă luni de sarcină, multe femei reclamă apariția inesteticelor și nedoritelor vergeturi. Acestea pot fi observate mai ales pe burtă, în mod special în cel de-al treilea trimestru sau chiar și în primele săptămâni după naștere, dar și pe șolduri, fese și sâni. Din păcate, odată apărute, vindecarea completă a acestora nu este posibilă, fapt pentru care cea mai bună alegere este prevenirea lor prin acordarea unei atenții deosebite îngrijirii pielii și alimentației pe perioada celor nouă luni de sarcină.Potrivit dr. Alina Suru, medic specialist dermatolog, vergeturile post sarcină sunt cauzate de întinderea în exces a pielii, pe măsură ce abdomenul devine tot mai mare pentru a face loc unui copil în dezvoltare.„Deși pielea este, în general, destul de elastică, în timpul sarcinii, la fel ca și în adolescență sau oricând are loc o creștere în greutate, aceasta este întinsă prea mult și prea repede. Fibrele elastice aflate chiar sub suprafața pielii se rup, rezultatul fiind apariția unor vergeturi, în special pe burtă și sâni, zonele care cresc cel mai mult pe perioada unei sarcini, dar și pe coapse, fese și brațe superioare. Vergeturile sunt în primă fază roz, roșiatice sau violete, iar după încheierea sarcinii, se estompează treptat până la alb sau gri”, a explicat specialistul.Din fericire, acest efect nedorit al sarcinii asupra corpului poate fi prevenit prin respectarea sfaturilor medicilor. Așadar, înainte de toate, mămicile trebuie să aibă în vedere o hidratare cât mai intensă a pielii, cu o loțiune sau o cremă bogată în vitamina E sau A, dar și cele care au printre ingrediente alfa hidroxiacizi (AHA) sau extracte de plante.La fel de benefice sunt și uleiurile, respectiv cel de măsline, dar și cel de ricin, care contribuie la îmbunătățirea elasticității pielii. Apoi, în timpul sarcinii, corpul are o nevoie crescută de hidratare, fiind recomandat consumul a șase, până la opt pahare de apă pe zi. Altfel spus, apa are un rol extrem de important în detoxifierea organismului și în același timp ajută pielea să își mențină elasticitatea.Dietă bogată în vitamineDr. Alina Suru a mai spus că, pentru a preveni apariția de vergeturi, este recomandată și o dietă care include alimente bogate în vitaminele D, E, zinc și proteine. La fel de importantă este și vitamina C, care stimulează producția de colagen și contribuie la reducerea ridurilor și prevenirea vergeturilor.Sunt recomandate, de asemenea, alimentele bogate în antioxidanți, care vor ajuta la hidratarea și protejarea pielii: spanac, afine, căpșuni, dar și alimentele care conțin vitamina E, ce protejează membranele celulelor pielii: nuci, semințe, broccoli sau avocado. Alimentele bogate în vitamina A - morcovi, cartofi dulci, mango, dovlecei și ardei roșii repară țesuturile pielii, iar alimentele care conțin omega 3 - pește, ulei de pește, nuci, ouă și stridii ajută la menținerea membranelor celulare sănătoase și conferă pielii strălucire și tonifiere, mai recomandă dermatologul.În afară de aceste sfaturi medicale, este foarte important să faceți mișcare pentru a scăpa de vergeturi. Exercițiile fizice sunt eficiente în menținerea elasticității pielii prin îmbunătățirea circulației și, în plus, pot ajuta la păstrarea unei greutăți optime. „Contrar așteptărilor, sportul poate fi benefic în timpul sarcinii, însă orice fel de exerciții fizice trebuie făcute numai după consultarea medicului. Exercițiile Kegel, yoga, înotul sau doar de o simplă plimbare zilnică vor ajuta la îmbunătățirea circulației sangvine și vor dezmorți articulațiile”, a completat dr. Alina Suru.