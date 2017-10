Cum puteţi să slăbiţi vara

Cum puteți să slăbiți vara

Vara este mult mai ușor să slăbim. Nu o spunem numai noi, este dovedit științific. O dietă potrivită pentru zilele călduroase este una care exclude carnea și produsele lactate cu procent mare de grăsimi. Dieta de vară se bazează în special pe consumul de legume și fructe proaspete și ne ajută să dăm jos între trei și cinci kilograme în două-trei săptămâni. O regulă de bază este însă hidratarea corespunzătoare. Indiferent ce și cât mâncăm, nu trebuie să uităm de apă, căci altfel riscăm să ne deshidratăm și să ne facem mai mult rău decât bine. Cantitatea recomandată este de doi-trei litri de lichide pe zi: apă plată sau minerală, limonade sau sucuri naturale, nicidecum din cele îmbuteliate și pline de conservanți. Roșiile și ardeii, vedetele alimentației de varăÎn mod special vara este mai ușor să ținem dietă deoarece avem la dispoziție mult mai multe legume, mult mai diversificate și la prețuri mult mai bune. Printre cele mai recomandate sunt roșiile și ardeii. Sunt pline de vitamine și minerale, iar culoarea lor se datorează în mare parte unor constituenți precum, vitamina C, vitamina A, licopen, etc. Evită toate mâncărurile care necesită prăjire și optează pentru preparate fierte sau la grătar. Alegeți roșii intens colorate, coapte, tari, cu miros caracteristic puternic și păstrați-le în frigider, dar nu mai mult de câteva zile. Când cumpărați ardei alegeți-i pe cei tari, crocanți, cu miros puternic, caracteristic, care se pot, de asemenea, păstra pentru câteva zile la frigider. Se pot consuma cruzi, în salate, sau, pentru un gust mai deosebit, copți și apoi decojiți. Atenție însă la sâmburi. Odată înghițiți pot determina tulburări digestive la anumite persoane, precum dischinezia biliară.Fasole în loc de carneDacă simțiți totuși nevoia să mâncați și ceva mai consistent, fasolea verde și fasolea uscată sunt înlocuitoare foarte bune ale cărnii în dietele vegetariene, deoarece conțin o cantitate mare de proteine. De asemenea, este bogată în fibre, cu rol în menținerea unui tranzit intestinal normal, este hrănitoare și are un conținut caloric redus.Fasolea verde se poate consuma fiartă, în salate sau în alte mâncăruri gătite. Fasolea boabe poate fi consumată alături de alte legume, în salate sau fiartă și bătuta. Fasolea boabe trebuie hidratată în apă cu câteva ore înaintea preparării pentru o gătire mai ușoară. Faceți mișcare!Dacă vă este poftă de ceva dulce, alegeți fructe de pădure, caise, piersici. De asemenea, este permis să consumați o înghețată pe săptămână sau o ciocolată amăruie. Puteți bea o cafea dimineața îndulcită cu puțin zahăr. Eliminați alcoolul, excesul de sare, orice fel de băuturi carbogazoase precum și pâinea albă. Și nu uitați de mișcare. Profitați din plin de vremea bună și faceți mișcare în aer liber, înotați în mare, alergați pe plajă, plimbați-vă în parc! Sfat practic în bucătărieTăiați roșiile mici pe jumătate, sărați-le și puneți-le la cuptor, la foc mic, până scad (aproximativ 1-2 ore). Pot fi servite cu paste făinoase, diferite salate sau brânză de capră.Salată de pește cu fasolePrăjiți peștele la grătar, mărunțiți-l și se adăugați peste sos de lămâie, fasole neagră fiartă, boabe de porumb fiert (din conservă), 2-3 picături de oțet balsamic și 2 linguri de ulei de măsline extravirgin.