Cum puteţi deveni donatori de celule stem din măduva osoasă

Cum puteți deveni donatori de celule stem din măduva osoasă

Înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem are drept scop creșterea șanselor de supraviețuire a bolnavilor cu afecțiuni hematologice (boli ale sângelui), cea mai cunoscută fiind leucemia. Unul dintre cele zece centre în care sunt testați medical potențialii donatori este la Constanța. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem a fost realizat în scopul găsirii de donatori compatibili pentru bolnavii care au nevoie de transplant medular, au arătat reprezentanții Ministerului Sănătății. Este vorba de pacienții cu leucemie - măduva osoasă produce prea multe leucocite (celule albe), care nu-și mai îndeplinesc funcția de a apăra organismul de infecții - sau de cei cu boli ereditare, printre care se numără aplazia medulară - afecțiune caracterizată printr-o rarefiere a măduvei osoase, care nu mai poate produce celule sușe, forma de origine a celulelor sangvine, iar consecința este diminuarea numărului de globule roșii și albe. În astfel de afecțiuni, salvarea poate veni de la transplantul de celule stem din măduva osoasă sau din sângele periferic și permite refacerea sistemului imunitar. Studiile realizate la nivel internațional sunt încurajatoare: 60 - 70% din transplanturile de măduvă osoasă au dus la vindecarea bolnavilor. Măduva osoasă nu are nimic în comun cu măduva spinării Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății, transplantul de celule stem din măduva osoasă presupune înlocuirea completă a măduvei osoase a bolnavului cu celulele sănătoase ale donatorului. Trebuie făcută precizarea, au arătat reprezentanții ministerului, că măduva osoasă nu are nimic în comun cu măduva spinării. „Măduva osoasă este un țesut moale care se află în oasele mari și late ale corpului și are rol de a produce celule stem din care se fac apoi celulele sângelui, respectiv globulele roșii care transportă oxigenul în corp, globulele albe care luptă împotriva infecțiilor și plachetele care opresc sângerările. Măduva osoasă nu are nimic în comun cu măduva spinării, care se află în coloana vertebrală care adăpostește sistemul nervos. Nu există niciun risc de a rămâne paralizat în urma donării de măduvă osoasă”, au precizat reprezentanții ministerului. Etape pentru înscrierea în Registrul Donatorilor Voluntari Pentru a deveni donatori, cei interesați pot accesa link-ul către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem, situat în dreapta paginii web a Ministerului Sănătății, www.ms.ro. Pe site sunt furnizate informații privind legislația în domeniu și procesul care trebuie urmat pentru a dona celule stem. Pentru înscrierea în registru, este necesară, într-o primă fază, acordarea consimțământului inițial, prin care potențialul donator își dă acordul să-i fie prelevate probe de sânge pentru efectuarea testelor de compatibilitate, se angajează să nu afle identitatea pacientului care va primi celulele stem și să semnaleze orice modificare a datelor de iden-tificare, după înscrierea în Registrul Donatorilor Voluntari. Cei interesați mai află, totodată, că donarea se face fără a fi re-munerată. De asemenea, poten-țialul donator va mai completa un formular cu datele de iden-tificare și un chestionar medical preliminar, în care este realizat un scurt istoric medical. Apoi, potențialul donator va fi contactat de un centru de recrutare din apropierea localității de domiciliu. La nivelul județului Constanța, centrul de recrutare și testare primară este la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS). Dr. Alina Dobrotă, directorul unității, ne-a declarat că persoanele interesate să se înscrie în Registrului Donatorilor Voluntari se pot adresa direct centrului de recrutare, unde vor putea completa documentația ce se regăsește și pe pagina web a ministerului. „În plus, noi le recoltăm probele de sânge, pe care le trimitem la Institutul Național de Hematologie, pentru a fi verificată compatibilitatea”, a afirmat dr. Alina Dobrotă. Abia după testarea probelor de sânge, potențialii donatori sunt contactați de specialiști pentru a fi înscriși în registru și pentru a dona celule stem. Procedura poate dura, potrivit medicului constănțean, și câteva luni. Mai multe informații pot fi obținute la centrul de recrutare, pe strada Nicolae Iorga, numărul 85 (în vecinătatea Policlinicii 1) sau la numerele de telefon 0241/616.035 sau 0341/170931. De la înființarea registrului și până în prezent, cadrele medicale de la CRTS Constanța au prelevat probe de sânge de la 10 constănțeni interesați să doneze celule stem. În cazul în care se constată că potențialii donatori suferă de anumite afecțiuni care exclud posibilitatea donării de celule stem, înscrierea în Registrul Donatorilor nu mai are loc. Mai multe informații privind afecțiunile care fac imposibilă donarea, în numărul de mâine.