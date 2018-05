Cum puteţi avea o inimă sănătoasă. Alimentaţia şi mişcarea vă ajută cel mai mult

Cum puteți avea o inimă sănătoasă. Alimentația și mișcarea vă ajută cel mai mult

Este clar, inima este unul dintre organele vitale, așa că o inimă sănătoasă se poate întreține numai prin respectarea unor reguli și mai ales, cu un stil de viață sănătos. Tocmai de aceea, trebuie să avem mare grijă de noi, pentru că bolile cardiovasculare sunt multe și grave. Nu mai spunem că, potrivit ultimelor statistici, România se află, deja, în topul țărilor „fruntașe” la acest capitol. Care sunt factorii de risc? Ei, bine, susțin cadrele medicale constănțene, unii factori de risc cardiovascular pot fi „atacați”, alții nu. În plus, sunt lucruri pe care nu le putem schimba: vârsta, sexul, istoricul familial de boli cardiovasculare.Dar înainte de toate, nu trebuie să uităm că există dușmani mai mari, care au apărut în viața omului ca urmare a „binefacerilor” civilizației moderne: sedentarismul, obezitatea, dar și a deficiențelor ei: stresul ori fumatul.„Din fericire, aceștia pot fi evitați sau eliminați chiar de către oameni. În acest fel, se diminuează considerabil riscul cardiovascular.Există și inamici cărora le putem ține piept cu succes dacă respectăm un stil de viață sănătos sau/și apelăm la ajutorul medicului: hipertensiunea arterială, diabetul, colesterolul crescut trebuie controlate periodic și tratate, de regulă toată viața. De asemenea, apar factorii de protecție. Deci, există și aliați în această luptă? Da, și ei trebuie folosiți și protejați: o fracțiune „bună” a colesterolului (HDL), activitatea fizică, estrogenii (hormonii feminini). În această luptă, rolul pacientului este la fel de important ca cel al medicului. Deci, echipa câștigătoare este formată din medic și pacient”, a declarat dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății.Principala cauză a bolilor cardiovasculare, a adăugat medicul, ateroscleroza înseamnă îngroșarea difuză sau localizată a peretelui arterelor cu grăsimi (în principal colesterol). Arterele sunt vasele ce transportă sângele de la inimă spre întregul corp. Pot fi afectate arterele inimii (conducând la boala ischemică cardiacă), dar și arterele ce alimentează alte organe (de exemplu, creierul sau membrele inferioare).Infiltrarea peretelui determină reducerea variabilă a diametrului vasului respective și implicit a fluxului sângelui până la stoparea sa (temporară sau definitivă).„Astuparea unei artere are drept consecință infarctul. Reducerea diametrului vasului cu diminuarea circulației sângelui sub necesitățile organului în timpul efortului sau, mai grav, în repaus, determină ischemie. În ambele cazuri forma comună de manifestare este durerea, dar prezența ei nu este regulă”, a completat dr. Popescu. Ea a precizat că ateroscleroza debutează încă de la 20-25 ani și evoluează „în tăcere” o perioadă variabilă de timp.Mai mult decât atât, ateroscleroza este accelerată de expunerea la factorii de risc cardiovasculari.Ca urmare, fiecare dintre noi poate urma câțiva pași simpli pentru a avea o inimă sănătoasă. În primul rând, eliminați fumatul. Apoi, este nevoie să adoptați o alimentație sănătoasă și mai ales să consumați cel puțin cinci porții de fructe și legume. Atenție mare, însă, la consumul de sare, dar și introducerea în alimentație a grăsimilor sănătoase (AGE), antioxidanților și reducerea consumului de dulciuri.La toate acestea se adaugă activitatea fizică: minimum 30 minute de exerciții zilnice, cu ritm și intensitate medie, care sunt o cheie importantă către forma fizică, performanța socială și longevitate.Totodată, se impune controlul periodic la medic.„Cunoașterea în scop preventiv a câtorva parametri cardiovasculari (precum TA, colesterol și glucoza în sânge) se poate face azi cu mijloace puțin costisitoare și poate fi începutul unui plan de acțiune individual pentru menținerea sau îmbunătățirea sănătății inimii”, a mai spus medicul. Nu în ultimul rând, populația ar trebui să reducă, pe cât posibil, stresul.