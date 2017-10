Cum putem ţine sub control hipertensiunea arterială

1

alimentatia e de vina

problema e a romanii mananca mult si prost. si foarte gras. si eu si eu mancam gras, branza, salam, unt pe paine, omlete, ce le duc dorul..asta pana am ajuns la urgente la clinicco cu preinfart, adica mai stiintific criza de angina pectorala. eram in concediu la brasov, eu zic ca asta a fost norocul meu. foarte buni doctorii de la clinicco. am avut noroc, zic eu