Cum putem salva vieţi de bebeluşi în maternitatea Constanţa

Cum putem salva vieți de bebeluși în maternitatea Constanța

33 de maternități din întreaga țară vor fi susținute pe parcursul acestui an cu fonduri pentru reabilitare sau dotare cu aparatură modernă. Printre acestea, se află și maternitatea Constanța, care va putea schimba statisticile dureroase: 40% dintre copii sunt născuți prematur.„Un gest pentru o viață” este campania prin care Organizația Salvați Copiii va promova în rândul publicului larg numărul de donații prin SMS 8833. Campania este menită să susțină Programul național de reducere a mortalității infantile, pentru modernizarea maternităților și a secțiilor de nou-născuți, precum și pentru oferirea de suport parental.Inițiativa de acum vine în continuarea campaniei de strângere de fonduri „Bun venit pe lume!”, grație căreia, în doar doi ani (2012-2014), organizația a reușit să echipeze cu aparate vitale 54 de secții de nou-născuți, acordând, astfel, o șansă la viață pentru peste 10.000 de nou-născuți.„Intrăm în cel de-al patrulea an al campaniei de reducere a mortalității infantile, intitulată anul acesta «Un gest pentru o viață». Este cea mai importantă campanie de strângere de fonduri derulată de Salvați Copiii și, poate, cea care are cel mai important impact la nivelul societății. Multă lume nu înțelege de ce este atât de important să doneze sume atât de mici, cum este acest SMS la 8833, în valoare de doar 2 euro. Îi asigurăm că, multiplicat, acest gest aproape simbolic chiar contribuie la salvarea unor vieți. Fără sprijinul persoanelor care cred în cauza noastră, nu ne putem îndeplini obiectivul de a moderniza toate secțiile de nou-născuți echipate precar, cu aparatură veche de zeci de ani, și care sunt, în momentul acesta, mai numeroase decât cele care funcționează decent”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii.v v vLa fiecare cinci ore, un copil mai mic de un an moare. Țara noastră se menține pe primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a morta-lității infantile de 9 la 1.000 de copii născuți vii în 2012, cauza principală fiind nașterile premature. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame și copii și dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante.