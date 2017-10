Cum putem să ne remodelăm corpul

Femeile din Constanța au avut parte de tot felul de răsfățuri zilele acestea. În ajunul Zilei Femeii, doamnele au avut ocazia de a participa la demonstrații de tratamente care le ajută să fie mai frumoase și mai suple. Centrul de înfrumusețare Cellu-lem Block Bellezza, de pe bd-ul Tomis nr. 209, le-a invitat pe femei la Ziua porților deschise. Specialiștii în înfrumusețare le-au întâmpinat cu zâmbetul pe buze, cu muzică ambientală, multe fructe și tratamente unice în județ. La final, le-au oferit și mici cadouri. A avea un trup zvelt și un chip perfect nu mai este atât de greu. Centrul Cellulem Block propune mai multe tipuri de tratamente care reduc celulita, stratul de grăsime, remodelează exact acolo unde este nevoie, elimină părul nedorit și ne scapă de riduri. Înainte de orice tratament Cellulem Block, consultantul de frumusețe al centrului face o evaluare corporală gratuită. Aceasta începe cu studiul istoricului clinic și analiza compoziției corporale. Odată făcut acest proces, se va indica tratamentul cel mai potrivit în funcție de nevoile și bugetul fiecăreia. Liposucție nonchirurgicală „Dispunem de aparatură ultramodernă unică pe piața constănțeană la momentul acesta. ILipo oferă un tratament de liposucție nonchirurgicală cu laser. Energia acționează asupra celulei grase și favorizează eliminarea colesterolului, trigliceridelor și acizilor grași. Aceștia sunt apoi preluați de sistemul limfatic și eliminați. Este un tratament revoluționar și se pierd centimetri buni în numai 30 de minute. Rezultatele sunt vizibile încă de la prima ședință”, explică Mihaela Cojocariu, specialist remodelare corporală la CB Belleza. În timp ce ILipo este recomandat în special persoanelor care au o masă mai mare de grăsime, cu ajutorul Powershape se pot remodela porțiunile din trup afectate de celulită și adipozități localizate. „Tratamentul constă în combinarea a trei tehnologii diferite: dermosuccție, ultrasunete cavitaționale și radiofrecvență multipolară. Acesta elimină cu succes aspectul de coajă de portocală al pielii, iar rezultatele sunt de lungă durată. Se fac zece ședințe, pe două zone diferite: abdomen - flancuri și coapse - fese. O ședință durează aproximativ 70 de minute”, mai precizează specialistul. Aur și celule stem vegetale pentru un ten fără riduri În ce privește tratamentele faciale, toate sunt realizate cu produse cosmetice pe bază de principii active naturale, extrase din plante, unice în țara noastră. „Tratamentul de lux Gold Stem, cu particule de aur și celule stem obținute din planta liliac de vară, are efect regenerant, tonifiant și de filtrare foarte mare. Este indicat în special tenurilor mature. Rezultatele sunt vizibile după 8-10 ședințe. De asemenea, se poate face radiofrecvență facială, cu efect asupra tonusului cutanat și muscular. Regenerează și stimulează formarea de colagen și elastină. În plus, se poate folosi și aparatul Powershape facial pentru atenuarea ridurilor profunde. Acesta tonifică și redă elasticitatea, drenează pungile de sub ochi și remodelează ovalul”, explică Lavinia Dobre, cosmeticiană la CB Belleza.