Cum putem preveni bolile degenerative ale coloanei

Afecțiunile degenerative ale discului intervertebral descriu, de fapt, modificările care se produc la nivelul discurilor intervertebrale odată cu înaintarea în vârstă, dar și din cauza unor factori specifici care determină degenerarea rapidă a acestora.Coloana vertebrală conține 33 de oase sau de vertebre care sprijină și protejează partea superioară a corpului și a măduvei spinării. Între fiecare vertebră există un țesut fibros, numit disc intervertebral, care acționează ca un tampon al coloanei vertebrale prin absorbția șocurilor și a presiunii asociată cu mișcarea de zi cu zi.Discurile intervertebrale au o consistență moale, sunt compresibile și absorb șocurile la nivelul coloanei vertebrale, permițându-i acesteia să realizeze mișcări de îndoire și torsiune. Degenerarea discului apare odată cu înaintarea în vârsta, iar până la un anumit punct, reprezintă un proces firesc în contextual „îmbătrânirii” organismului.În timp, procesul de îmbătrânire provoacă degenerarea discurilor intervertebrale, diminuarea conținutului de apă din ele și reducerea capacității lor de a absorbi în mod corespunzător impactul asociat cu mișcările coloanei. Această degenerare poate apărea oriunde la nivelul coloanei, zonele implicate mai mult fiind însă cea lombară și cervicală. Cel mai frecvent, această degenerare a discului conduce la afecțiuni cum ar fi: hernia de disc, stenoza de canal vertebral sau osteoartita (afectarea cartilajelor care protejează articulațiile).În general, aceste afecțiuni se manifestă cu durere locală, care poate apărea atât în repaus, cât și la mișcare. În stadii mai avansate însă, dacă există o compresiune pe nervi, manifestările pot fi mai severe și pot include durere și amorțeli care iradiază pe membre. În stadiile severe, aceste afecțiuni pot prezenta și paralizii și tulburări sfincteriene. Tratamentul este atât conservative (proceduri de recuperare, infiltrații medicamente etc.), cât și chirurgical.CAUZE ȘI RISCURIDintre cauzele care determină o degenerare accelerată a discurilor intervertebrale enumerăm: factorii genetici, obezitatea, fumatul, lucrul în poziții statice prelungite, ridicarea de greutăți. Această condiție afectează, de obicei, adulții tineri și persoanele de vârstă mijlocie, care duc un stil de viață activ și sunt în stare bună de sănătate. Studiile au arătat că oamenii care fumează au un risc mai mare de a dezvolta boli degenerative de disc decât nefumătorii. Persoanele cu boli degenerative de disc sunt mult mai susceptibile de a avea membri ai familiei, care au, de asemenea, această condiție. Există posibilitatea de a preveni instalarea și agravarea bolilor degenerative ale discurilor intervertebrale. Aceste tehnici constau în:Combaterea sedentarismului și o activitate fizică regulată. Activitatea fizică crește fluxul sanguin și oxigenul către coloana vertebrală și ajută la transportul nutrienților esențiali pentru o bună funcționare a acesteia. Ea are ca efect menținerea flexibilității și a mobilității coloanei vertebrale.Alimentație corectă și echilibrată. Combaterea obezității: creșterea în greutate peste limitele normale pune o presiune excesivă pe discurile intervertebrale, cauzând deteriorarea acestora. O alimentație echilibrată, sănătoasă are ca urmare menținerea discurilor intervertebrale într-o condiție bună de funcționare. De asemenea, este importantă și o hidratare adecvată.Evitarea eforturile fizice excesive. Efortul fizic, mai ales ridicarea de greutăți, induce un stres major asupra coloanei vertebrale, care are ca urmare o accelerare a degenerării discurilor intervertebrale. Este necesar a se ridica greutățile fără a se îndoi spatele, poziția corectă fiind aceea în care spatele este menținut drept, mișcarea de ridicare făcându-se din genunchi.Ergonomia locului de muncă. Statul în șezut reprezintă poziția cea mai nocivă pentru coloana vertebrală. Prin urmare, meseriile care presupun statul prelungit în șezut sunt cele mai expuse la afectiunile degenerative ale coloanei. Pentru această categorie profesională se indică schimbarea frecventă a pozițiilor de lucru și alternarea cât mai frecventă a statului în șezut cu ridicatul în picioare. Ca terapii alternative pentru gestionarea durerii de spate pot fi încercate acupunctura, presopunctura, suplimentele nutritive și biofeedback-ul.Sportul este sănătate. Activitatea fizică este foarte importantă pentru prevenirea bolilor degenerative de disc. Un exercițiu fizic regulat de 30 de minute în fiecare zi va ajuta la prevenirea bolilor degenerative de disc. Acest lucru se datorează faptului că exercițiul va crește fluxul de sânge, care furnizează substanțe nutritive și oxigen necesare pentru mușchi și oase.Evitarea traumatismelor. Traumatismele pot decompensa anumite afecțiuni degenerative ale discului intervertebral și conduc, cel mai adesea, la hernia de disc. Prin urmare, circumstanțele care pot produce traumatisme (e.g. sporturile de contact) trebuie gestionate ținând cont de acest aspect.Întreruperea fumatului. Fumatul, pe lângă efectele nocive deja bine-cunoscute, are un impact negativ și asupra discului intervertebral, producând o oxigenare inadecvată a acestei structuri, accelerând degenerarea acesteia. În concluzie, chiar dacă degenerarea discurilor intervertebrale în special, dar și a coloanei vertebrale în general, este un proces implacabil pe care nu îl putem opri, putem măcar să încetinim acest proces, astfel încât calitatea vieții să nu fie afectată de asemenea probleme de sănătate.Metode de tratament. Stresul poate intensifica durerea. Durerea poate crește atunci când ești tensionat și stresat. Respirația profundă, vizualizarea și alte tehnici de relaxare te pot ajuta să gestionezi mai bine durerea. Pentru ameliorarea durerii sunt recomandate: aplicarea de gheață sau căldură (în funcție de răspunsul organismului) pe zonele afectate și utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene. Nu este recomandată administrarea aspirinei la persoanele sub 20 de ani din cauza riscului de apariție a Sindromului Reye. În anumite cazuri poate fi recomandată fizioterapia și gimnastica medical pentru întărirea musculaturii spatelui. De asemenea, uneori poate fi necesară intervenția chirurgicală.AutorDr. SORIN CONSTANTIN CRĂCIUNAȘMedic primar neurochirurgDoctor în științe medicaleSpine Institute