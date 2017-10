Cum putem preveni apariţia diabetului

Cum putem preveni apariția diabetului

Această boală vasculară s-a răspândit, în ultimii ani, peste tot în lume, în special din cauza alimentației incorecte, a sedentarismului, a stresului, dar și a fumatului. În plus, medicii sunt de părere că, în mai puțin de 20 de ani, la nivel mondial, numărul diabeticilor va fi cu 100 de milioane mai mare."Există o creștere a incidenței diabetului la nivel global. Pot să vă spun cu certitudine că, în anul 2030, vor fi 300 de milioane de pacienți cu diabet de tip II, ceea ce înseamnă foarte mult", susține dr. Doina Catrinoiu, șeful secției de Boli Cronice de la Centrul de Diabet din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.Netratată corect, afecțiunea poate provoca accidente vasculare acute, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Dr. Catrinoiu spune că unele complicații cronice legate direct de diabet pot duce chiar și până la orbire: "Pacienții cu diabet ajung să își piardă vederea, așa cum se întâmplă cu pacienții cu amputații care fac cangrene sau pacienții care fac insuficiență renală și ajung la dializă".Potrivit medicului, complicațiile cauzate de diabet sunt severe, ireversibile, iar tratamentul este foarte costisitor, atât pentru sistemul sanitar, cât și pentru familia bolnavului. Din aceste motive, medicii îi sfătuiesc pe constănțeni să nu ignore analizele periodice care pot depista din timp diabetul și să încerce, pe cât posibil, să adopte un stil de viață cât mai sănătos.Pentru a evita declanșarea diabetului, medicii specialiști recomandă eliminarea din alimentație a băuturilor alcoolice în exces, a dulciurilor și a țigărilor, în special celor care au deja probleme cu tensiunea sau cu kilogramele în plus."Persoanele cu risc crescut de a face diabet sunt cele care suferă de hiperten-siune, care sunt obeze și care trăiesc într-un mediu stresant. Acestea trebuie neapărat să își modifice stilul de viață", susține dr. Nicolae Hâncu, președintele onorific al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.Cei care au predispoziție la diabet nu au voie să mănânce zahăr și orice produs zaharos, banane, curmale, stafide, smo-chine, struguri dulci, prune, pere și sucuri ce conțin zahăr. În schimb, aceștia pot con-suma pește, telemea, cașcaval, legume fără amidon (morcovi, varză, spanac, fasole verde, praz, andive, roșii, salată verde), ouă și, în cantități moderate, lapte, iaurt, ardei gras, cartofi, lămâi, căpșuni, cireșe, portocale și paste făinoase.Cât despre produsele alimentare care se găsesc în comerț, dr. Catrinoiu a menționat: "Dacă vă veți uita pe etichetele alimentelor, veți observa că sunt foarte puține cele care nu au un conținut mare de zahăr sau de sare, așa că trebuie să fiți foarte atenți ce consumați".Principala cauză a diabetului este obezitatea, spun medicii specialiști, iar cei care iau măsuri pentru a-și ține sub control greutatea sunt mai puțin expuși la această boală."La persoanele obeze, o scădere a greutății chiar și cu șapte procente reduce riscul de a dezvolta diabet. Este recomandat să se facă 30 de minute de mișcare pe zi", explică dr. Nicolae Hâncu.Acesta precizează că diabetul zaharat de tip 2 are cu până la 50 la sută mai puține șanse de a se dezvolta la persoanele care fac mișcare și au o dietă echilibrată.