Cum profită medicii "escroci şi proşti" de pe urma copiilor noştri. "Avem de-a face cu părinţi fricoşi"

Cum profită medicii "escroci și proști" de pe urma copiilor noștri. "Avem de-a face cu părinți fricoși"

Sunt specialiști care susțin că tratarea greșită a răcelilor la copii, cu antibiotice, are două motive principale: presiunea părinților de a vedea copilul cât mai repede vindecat și recompensele materiale pe care firmele de medicamente le oferă, într-un fel sau altul, medicilor care prescriu antibiotice. Medicul Corneliu Neagoe, acum pensionar, unul dintre cei mai buni pediatrii pe care i-a avut Constanța, lansează un atac virulent la adresa medicilor „escroci sau proști” care prescriu antibiotice copiilor pentru orice răceală doar pentru a le face pe plac părinților „fricoși și lași”.„Abuzul înfiorător de antibiotice la copii are mai multe explicații: frica = prostia = habarnamism, insistența aparținătorilor și recunoștința firmelor de medicamente. De departe, cele mai frecvente îmbolnăviri ale copilului, începând cu intrarea în colectivitate până pe la 10 - 12 ani, sunt așa-zisele IACRS (infecții ale căilor aeriene superioare), incluzând guturaiul, rino-sinuzitele, anginele și otitele. În proporție de peste 95 la sută, acestea sunt virale, deci administrarea antibioticului este chiar DĂUNĂTOARE. Practic, astfel se pot selecta germeni, care devin agresivi și favorizează apariția rezistenței microbiene”, explică medicul pediatru Corneliu Neagoe.Este aproape regulă în ziua de astăzi ca, odată pus diagnosticul de angină, faringo-amigdalită, medicii să prescrie antibiotic. „TOTAL greșit”, este de părere dr. Corneliu Neagoe. „Este vorba despre o teamă de o infecție cu streptococ beta hemolitic grupa A care poate produce boli streptococice infecțioase, cum ar fi flegmonul amigdalia, angina pultacee, otită supurată, complicații toxice ca toxina eritrogenă, scarlatina sau alte complicații alergice, ca reumatismul articular acut, glomerulonefrita acută eritemul nodos. Însă, dacă ținem seama și de faptul că în ultimii 25 - 30 de ani toate complicațiile alergice aproape că au dispărut, iar cele toxice sunt extrem de rare”, consideră specialistul cu o experiență de zeci de ani în tratarea copiilor.Mai mult decât atât, dr. Corneliu Neagoe susține că în ziua de astăzi se poate face destul de ușor o diferențiere aproape sigură între infecțiile bacteriene și cele virale. „Aparținătorii își pot da seama astfel de abuzul care se face și de faptul că copilul este chinuit inutil. Cum se diferențiază o infecție bacteriană de una virală? De exemplu, în cazul infecției bacteriene, se poate observa absența rinoreii, adică a secrețiilor în nas. Lipsește tusea sau este foarte rară, iar copilul prezintă disfagie accentuată, adică dureri la înghițit sau atunci când mestecă. Febra crește foarte rar peste 39 de grade Celsius și scade lent după administrarea unui antitermic. Uneori rămâne chiar și o subfebrilitate. Starea generală este alterată chiar și după ce scade febra. Practic, copilul zace. De asemenea, are ganglionii laterocervicali tumefiați și poate prezenta depozite albicioase în gât, așa-zisa angină albă”, explică medicul pediatru.În schimb, infecția virală se manifestă cu secreții nazale, tuse și usturimi în gât, rareori cu durere. „Copilul nu are limfadenopatii, adică nu are ganglionii laterali umflați, nu are depozite albicioase în gât. Gâtul este roșu, cu microvezicule, febra depășește frecvent 39 de grade, dar scade relativ repede după administrarea de antitermic. După ce scade febra, comportamentul copilului redevine normal, se joacă, mănâncă, nu zace”, ne precizează specialistul.Urmărind toate aceste simptome, medicul pediatru sau cel de familie își poate da seama dacă are de-a face cu o infecție virală sau bacteriană și poate prescrie medicația corectă. Însă, la presiunea părinților speriați de febra celui mic și dornici să nu-l vadă suferind, mulți doctori prescriu antibiotice, care evident combat simptomele rapid, dar, pe termen lung, distrug sistemul imunitar al copilului. „Ce fac negustorii și proștii din medicină? Într-o viroză, febra poate reveni patru - cinci zile, putând să facă croșet febril - așa-zisul «V viral». Dacă medicul corect și priceput, care nu a prescris antibiotic, are de-a face cu părinți fricoși pe care nu a reușit să-i convingă, pierde pacientul, pentru ca următorul medic căruia parinții i se adresează, de multe ori, spune: «Bine că ai venit că cine știe ce se întâmpla» și prescrie antibiotic. Febra va scădea că oricum scade, însă medicul escroc sau prost sau și una și alta câștigă un pacient nou și prestigiu, iar copilul este supus apariției rezistenței microbiene”, încheie dr. Corneliu Neagoe.