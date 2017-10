CUM PREGĂTIM UN COZONAC TRADIŢIONAL, CA PE VREMEA BUNICII

CUM PREGĂTIM UN COZONAC TRADIȚIONAL, CA PE VREMEA BUNICII

28 Aprilie 2016

Vin sărbătorile Pascale, iar primul gând al gospodinelor este să aducă în casă mirosul îmbietor al cozonacilor. Din păcate, de multe ori, lipsa de timp ne trimite direct la rafturile supermarketurilor, acolo unde varietatea cozonacilor comercializați este mare, dar vine la pachet cu multe chimicale și substanțe care mai de care mai greu de pronunțat, adevărate bombe chimice pentru organismul nostru.După ce în ediția de ieri am prezentat un material despre cei mai nocivi cozonaci de pe piața din România, astăzi venim în ajutorul gospodinelor care își rezervă din timpul lor pentru a coace un cozonac tradițional, sănătos, ca pe vremea bunicii.Pentru a pregăti totul ca la carte, Bunicuța Vasilica ne povestește, pas cu pas, pe site-ul cozonaculdolofan.ro ce trebuie să facem ca să încântăm papilele gustative ale invitaților, în ziua de Paște:"Bunicuta Vasilica incepe pregatirea pentru cozonaceala cu o seara inainte. Recomandarea noastra este sa scoateti toate ingredientele pe masa, ca sa se aclimatizeze pentru cateva ore. E foarte important ca ingredientele sa fie la temperatura camerei!Ingrediente50 gr drojdie,7 ouă,300ml lapte,200 gr unt,1 kg făina,300 gr zahar,3 lamai rase,½ linguriță sare,4 esențe rom,4 plicuri vanilie,Umplutură cozonac,300 gr nucă,50 gr cacao,50 gr zahăr,1 esență rom.Buni ne-a atentionat ca trebuie sa cernem faina de 2 ori inainte de a ne apuca de cozonac (si ca am face bine sa va anuntam si asta:)). Acum hai sa incepem! Dizolvam intr-un bol micut drojdia impreuna cu putin zahar si cu 2-3 linguri de lapte cald. Facem o gropita in faina cernuta si turnam maiaua inauntru, acoperim cu faina si lasam maiaua sa creasca, undeva la caldurica, pentru aproximativ 15 minute.Cat asteptam ca maiaua de cozonac sa creasca, topim untul si il lasam sa se raceasca. Apoi separam albusurile de galbenusuri si punem albusurile deoparte, pentru ca le vom folosi la crema. Amestecam bine-bine galbenusurile cu sare si le batem pana cand capata aspectul unei spume aurii. Laptele se amesteca cu zahar, coaja de lamaie, rom si zahar vanilat. (va reamintim ca este foarte important ca laptele sa fie doar caldut, nu fierbinte).Acum ca maiaua a crescut, e momentul sa ne suflecam manecile si sa ne murdarim putin mainile. Adaugam crema de galbenusuri in compozitia cu maia si ne ungem mainile cu unt. Turnam laptele caldut, putin cate putin peste compozitie si amestecam cu grija pana cand compozitia devine omogena. Si momentul mult asteptat: Framantam! Adaugam treptat untul si framantam, framantam framantam! Vom alterna framantarea propriu-zisa a cozonacului cu impaturirea aluatului, aducand colturile spre mijloc si apoi intorcandu-l pe partea cealalta si reluand procesul.Framantam pana cand punem tot laptele si pana cand coca nu se mai lipeste de maini. Huh, ce-a fost mai greu a trecut! Acoperim vasul cu un prosop de bucatarie curat, sau in lipsa, cu folie de aluminiu si il lasam linistit sa creasca la caldura. Rezultatul? Cam asa arata un aluat pentru un cozonac cu adevarat „dolo”:Cat coca se intinde si se lateste, profitam de timp pentru a face umplutura. Incepem prin a bate albusurile pana cand se fac o spuma omogena, apoi adaugam 3 linguri de zahar, 3 linguri de cacao, o esenta de rom si una de vanilie. Batem bine-bine pana cand totul se amesteca. Acum putem adauga si nuca macinata in joc, dupa care amestecam cu grija pana cand compozitia se leaga frumos si e omogena.Crema e gata, coca a crescut, e momentul sa rulam cozonacii! Incepem prin a imparti aluatul in doua parti egale. Tapetam tavile cu hartie de copt. Cu mainile unse cu unt, intindem coca pe un blat uns la randul lui. Aceasta operatiune trebuie facuta de mana (nu folosind facaletul), pentru ca vrem ca aerul sa ramana prins in aluat, iar cozonacul sa fie pufos.Foaia intinsa e dreptunghiulara, mai lunga putin decat tava noastra si lata cat sa putem sa o rulam in asa fel incat sa obtinem un model de crema frumos. Ungem jumatate din umplutura pe foaie si rulam strans, dar cu grija ca umplutura sa nu evadeze. Strangem bine capetele si – cu mare grija si sustinandu-l constant – luam cozonacul de pe blat pentru a-l aseza in tava. Repetam procesul si pentru celelalt cozonac. Dupa ce i-am pus in tavi, ungem cozonacii cu un ou, batut inainte, pentru ca vrem sa avem un cozonac care sa luceasca frumos la sfarsit. Acum trebuie sa ii lasati sa creasca pana la nivelul tavii, iar noi sa ne bucuram de o binemeritata pauza. Intre timp, dam drumul la cuptor sa-si faca incalzirea.Ah, aproape gata! Punem cozonacii in cuptorul cald si ii lasam 10 minute la foc mic si 20 de minute la foc mare. Daca vreti sa va asigurati ca s-au copt cozonacii, le puteti face testul scobitorii, si daca nimic nu se lipeste, sunt gata! Ii pudram cu zahar praf si ii lasam sa se raceasca linistiti in tavi, la temperatura camerei. Putem sa ii acoperim cu un prosop curat ca sa nu aibe coaja tare. Trebuie lasati in tavi pana cand se racesc, niciodata nu ii scoatem ferbinti de acolo. Acum, nu ne ramane decat sa-i devoram impreuna cu cei dragi, in spirit de sarbatoare!", potrivit cozonaculdolofan.ro