Cum poţi scăpa de indigestie în mod natural

Cum poți scăpa de indigestie în mod natural

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au căutat o mulțime de tratamente și remedii naturale pentru a scăpa de boli, dar și pentru a preveni apariția acestora. În plus, au pus întotdeauna pe primul loc plantele medicinale, care se folosesc și astăzi ca remedii naturale împotriva problemelor de sănătate. Potrivit csid.ro, ghimbirul este folosit de foarte mult timp ca remediu pentru calmarea stomacului și ameliorarea stării de greață. Nimeni nu știe exact cum acționează, dar s-a demonstrat că această plantă îmbunătățește digestia și are proprietăți antispastice, care o fac un remediu folositor pentru crampele gastrice. Mușețelul este un vechi tratament pentru indigestie. Planta este administrată cel mai bine sub formă de ceai calmant. Bea trei căni de ceai de mușețel pe zi, înainte de masă. Grecii antici se bazau pe lemnul dulce pentru calmarea durerilor abdominale, iar cercetările au arătat că această plantă are numeroase beneficii. Rădăcina este folosită pentru tratarea unei game variate de afecțiuni, de la probleme menstruale, la infecții respiratorii. Oțetul de mere se recomandă, de asemenea, după o masă copioasă.